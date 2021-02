Resident Evil Village è in arrivo questa primavera, ovvero il 7 maggio 2021. Tramite alcuni misteriosi tweet, la pagina ufficiale del gioco sta facendo trapelare dei piccoli inidizi sull’ambientazione, che è sempre stato al centro delle attenzioni di Capcom nello sviluppo del gioco.

Ecco qui due dei “documenti” mostrati tramite la pagina twitter.

Questa non è la prima volta che Capcom propone indovinelli o misteri da risolvere per un proprio gioco. Subito gli utenti sono impazziti per cercare una soluzione e capire a cosa facciano riferimento, per cercare di carpire nuove informazioni su Resident Evil Village.

Bisognerà ancora aspettare qualche mese prima di poterci mettere le mani su, sempre che qualcuno non “decodifichi” questi messaggi prima.

Resident Evil Village – un sunto della trama

Resident Evil 8 Village proseguirà la storia di Ethan Winters che ha avuto inizio in Resident Evil 7. L’ultimo capitolo combinava un’azione mozzafiato con un gameplay survival horror esclusivo, sinonimo della storica serie. Nel primo video esteso di gameplay il team di sviluppo ha rivelato diversi nuovi dettagli, tra cui alcune funzionalità che richiamano gli elementi preferiti dai fan dei precedenti giochi di Resident Evil.

Il protagonista sarà ora in grado di acquistare e vendere oggetti e acquistare ricette per la creazione e personalizzazione delle armi con un mercante soprannominato “The Duke”. Utilizzando i materiali trovati durante il gioco sarà in grado di crearne di nuovi, necessari per sopravvivere ai terrori del villaggio. L’utilizzo di queste provviste comporterà anche una pianificazione più strategica, con un sistema di inventario completamente rivisto, basato come sempre sulla gestione dello spazio che sarà già familiare a tutti i fan della serie.

Il gioco uscirà in tutto il mondo il 7 maggio 2021, ben prima di quanto si pensava, e sarà disponibile anche per PS4, Xbox One oltre che, ovviamente, per PS5, Xbox Series X e PC.

Prenota subito Resident Evil Village per PlayStation 5!