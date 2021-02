Il 2021 ha in serbo tantissime soprese per i lettori di Martin Mystère della casa editrice Bonelli.

Innanzitutto si era pensato di disegnare i personaggi della serie con indosso la mascherina anti COVID-19, ma l’idea è stata scartata per tre motivi: perché i personaggi non sono reali, perché non si sa quando finirà la pandemia e perché l’edizione in uscita per febbraio era già stata disegnata da Giovanni Romanini.

Le sorprese per la storia in sé partano invece dal numero 373, in uscita a febbraio, in cui Martin confessa di aver ucciso Java in un raptus di follia. Anche se molti lettori immaginano che il tutto sia finto, così come la confessione di Martyn, purtroppo tutto è vero, dai proiettili al il sangue, dal cadavere alla confessione di Martin.

La storia, scritta da Alfredo Castelli e disegnata da Paolo Ongaro e Antonio Sforza, non a caso si intitola Incubi e si conclude con un avvenimento inaspettato che potrà condizionare il futuro del Detective dell’Impossibile.

Il numero 375 di Martin Mystère, in uscita a maggio, tornerà a essere un mensile di 96 pagine, e la storia, scritta da Alfredo Castelli e disegnata da Lucio Filippucci, avrà chiari riferimenti agli ottant’anni della Sergio Bonelli Editore.

Da maggio “Martin Mystère” tornerà a essere un mensile di 96 pagine, come nei bei tempi andati. Ne parleremo al momento opportuno, quando vi riveleremo la sua nuova formula, che i mysteriofili dovrebbero apprezzare.

L’albo sarà arricchito da un misterioso racconto illustrato da Fabio Grimaldi e scritto da Carlo Recagno.

Negli albi 377 e 378 esce la storia Il Vampiro di Vienna, con testi di Davide Barzi e disegni di Walter Venturi, in cui ritorna Kramer, il non morto di Un vampiro a New York, insieme alle storie Nord-Nord Ovest di Sergio Badino e Alfredo Orlandi, Thomas il Veritiero di Lotti & Mainardi e Carlo Velardi, Oera Linda di Giovanni Eccher e Giovanni Nisi e Anziani e alieni di Giovanni Eccher e Fabio Piacentini.

Ma aprile riserva anche un’altra sorpresa perché la cover, che potete vedere qui sotto, la copertina che era stata prevista per l’albo di quel mese, verrà sostituita da una leggermente diversa, in quarta di copertina del numero di febbraio.

Acquista Martin Mystère: la storia impossibile del mondo dal Big Bang all’anno zero