Il 2021 segna il trentesimo compleanno di Nathan Never che, per festeggiare, ha in serbo per suoi lettori numerose sorprese.

Alcune di queste soprese sono un concorso per eleggere la più bella copertina di Nathan, la miniserie estiva di quattro numeri, al momento chiamata Giove, in cui Bepi Vigna, coadiuvato da Germano Bonazzi e Max Bertolini, svelerà altri fondamentali segreti dell’universo di Nathan Never.

Ancora la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che vede Nathan accompagnare alcuni importanti eventi organizzati dal Ministero per affrontare il problema del “climate change”.

Per quanto riguarda invece la serie a cadenza mensile, dopo l’avventura ambientata a Tergeste, arriva una nuova storia scritta dal Vigna e disegnata da Maurizio Gradin in cui verrà mostrato il futuro stesso di Nathan.

Dopo il clamoroso colpo di scena che ha chiuso l’avventura ambientata a Tergeste non potevamo che iniziare l’anno con un’altra storia doppia altrettanto sconvolgente.

A marzo uscirà l’albo “tutto d’azione” creato da Sergio Masperi e Massimo Dall’Oglio, ispirato alla grande passione di entrambi per Hayao Miyazaki.

Ad aprile Bepi, coadiuvato ai disegni da Giéz, torna con Tempo Zero, in un ideale seguito del numero 300.

Nella seconda parte dell’anno entrerà in scena Michele Medda con una serie di splendidi “liberi” affidati a disegnatori di grande talento, come Simona Denna, Elena Pianta, Massimiliano Bergamo, Andrea Cascioli, Rosario Raho.

A giugno oltre alle uscite regolari si aggiungerà un “Bis”, un albo speciale per il “Trentennale”, scritto da Bepi Vigna e affidato ai disegni di Germano Bonazzi. Infine a dicembre, sebbene con qualche pagina in meno rispetto alle uscite precedenti, ritornerà in edicola lo Speciale Nathan Never, sul quale sono già al lavoro Michele Medda e Silvia Corbetta.

Acquista Nathan Never. Destinazione Luna