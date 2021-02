La stagione televisiva del 2021 sta tornando a pieno regime e gli spettatori non avranno che l’imbarazzo della scelta fra i tanti programmi che stanno per fare il loro ritorno o che sono già iniziati. Tra questi, c’è anche il roster di The CW. che include serie come The Flash.

The CW rinnova The Flash, Batwoman e altre serie

The CW ha confermato che gran parte della sua programmazione tornerà, rinnovando 11 serie per la stagione 2021-2022. Ecco le serie che saranno rinnovate da The CW:

The Flash per la stagione 8;

per la stagione 8; DC’s Legends of Tomorrow per la stagione 7;

per la stagione 7; Batwoman per la stagione 3;

per la stagione 3; Riverdale per la stagione 6;

per la stagione 6; Dynasty per la stagione 5;

per la stagione 5; All American , Charmed , Legacies , Roswell, New Mexico e In The Dark sono stati tutti rinnovati per la stagione 4;

, , , e sono stati tutti rinnovati per la stagione 4; Nancy Drew è stato rinnovato per la stagione 3;

è stato rinnovato per la stagione 3; Walker, la nuova serie di successo, è stato rinnovato per una seconda stagione.

Inoltre, la rete ha confermato che avrebbe ordinato ulteriori episodi per le sua serie più giovani: altri due episodi per Superman e Lois e altri cinque episodi per Walker. Invece, le date di uscita di altre 2 nuove serie – Kung Fu e The Republic of Sarah – devono essere ancora fissare.

Ecco quanto ha dichiarato Mark Pedowitz, presidente e CEO di CW:

“Anche se siamo solo a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, volevamo ottenere un vantaggio strategico per la prossima stagione con questi rinnovi anticipati, che consentono ai nostri team di produzione di iniziare a tracciare archi narrativi e assumere personale, e allo stesso tempo, continuare a fornirci un programma solido e stabile su cui costruire per la stagione successiva. Con l’inizio della stagione 2020-2021 di The CW, siamo entusiasti dal punto di vista creativo della direzione dei nostri primi nuovi sshow, Walker e Superman & Lois, di cui volevamo ordinare gli episodi aggiuntivi per completare le loro prime stagioni, e siamo particolarmente soddisfatti dell’enorme successo del lancio di Walker, che ha debuttato come la nostra serie più seguita in 5 anni“.

La rete ha anche molti potenziali spettacoli in fase di sviluppo per la prossima stagione, incluso lo spinoff Black Lightning Painkiller, lo spinoff di Nancy Drew Tom Swift, una serie prequel per The 100, un reboot live-action di Powerpuff Girls e nuovi spettacoli basati sui personaggi DC Comics Yara Flor / Wonder Girl e Naomi.

Acquistate The Flash – Stagione 6 (4 DVD) QUI!