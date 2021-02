Sono passati ben sessant’anni da quando Zagor e Cico hanno fatto la loro prima comparsa in casa Bonelli. L’anniversario coincide con quello degli ottant’anni della Casa editrice quindi, per festeggiare, nel corso dell’anno ci saranno moltissime soprese ad attendere i fan della serie.

Davvero sono sessanta? Sembra proprio di sì. Eppure Zagor li porta benissimo, i suoi anni!

La prima novità riguarda la pubblicazione di una nuova serie in 3 albi, intitolata I sette vikinghi, in cui faranno ritorno Re Guthrum e i suoi norreni, impegnati in una drammatica caccia all’uomo per fermare un assassino, traditore della loro gente, chiamato Starkad.

Nel numero di giugno, quello del sessantennale, verrà pubblicata una storia autoconclusiva, in cui lo Spirito con la Scure farà ritorno là dove ebbe luogo l’ultimo scontro fra lui e Salomon Kinsky, e dove morì “Wandering” Fitzy.

Due storie divise in di 5 albi vedranno il Re di Darkwood viaggiare fino a Londra, dove incontrerà di nuovo Frida Lang, per il definitivo scontro con il Barone Rakosi, il vampiro per antonomasia.

Le soprese non sono finite perché se Zagor festeggia sessant’anni, altrettanti ne compie anche Cico. Per questo a giugno uscirà in edicola uno Speciale interamente dedicato a lui, riproposto nello stesso formato dei ventisette altri pubblicati tra il 1979 e il 2007, come ventottesimo, imperdibile numero.

Inoltre il Numero Zero del team up fra Zagor e Flash, il velocissimo supereroe della DC, arriva in edicola a marzo con un numero fuori serie, subito dopo l’albo spillato, con doppia cover, distribuito in dicembre in fumetteria. Tutto questo in attesa della storia completa di 120 pagine.

Infine uscirà una nuova serie composta da 8 albi chiamata Collana Aquila che verrà distribuita in fumetteria o attraverso lo Shop online della casa editrice. In libreria verrà pubblicato entro aprile il sesto e ultimo cartonato di Zagor: le Origini, mentre entro la fine dell’anno arriverà una sorpresa gustosa per tutti i fan: L’Enciclopedia Zagoriana.

Acquista Zagor. Il vampiro