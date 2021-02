Sebbene il film di Dampyr sia stato rimandato, i fan della serie non rimarranno delusi da tutte le novità che attendono gli eroi del fumetto pubblicato dalla casa editrice Bonelli.

L’anno scorso sarebbe dovuto uscire il film di Dampyr, in occasione del ventennale del nostro eroe ma l’emergenza sanitaria ancora in corso ne ha ritardato la distribuzione. La buona notizia è che alcuni membri dello staff, tra cui Majo, Luca Rossi, Dotti, Genzianella, Andreucci, Cropera e Fortunato stanno ultimando una quadrilogia che uscirà il prossimo autunno.

I quattro numeri racconteranno la saga del Ritorno a Yorvolak, arricchita da antefatti e seguiti dei leggendari primi due numeri della serie, nonché particolari segreti mai narrati prima che faranno luce sulle motivazioni dei protagonisti.

Ritorneranno i Maestri della Notte Draka, Gorka, Marsden e Vlatna, e poi di Yuri, delle tre Guardiane della Legge, di Caleb Lost, di Nikolaus, di Velma, di Fortunata e di altri personaggi vecchi e nuovi.

Naturalmente l’annata riserverà anche ben altre esperienze orrorifiche al nostro terzetto di eroi…

Le sorprese non finiscono perché nuovi colpi di scena attendono i protagonisti: dopo la scoperta del dissidio in seno ai Naphidim, viene alla luce l’esistenza di un piano volto a deporre Abigor dalla guida del servizio segreto infernale. Il punto è che non si sa ancora chi tira i fili del complotto e chi, soprattutto, vuole provare a resuscitare il Duca Nergal.

Non solo. La bella Astrid, ex di Harlan, richiederà il suo aiuto in Norvegia per sconfiggere i folli seguaci nordici del Black Metal. Nello stesso momento in Argentina comparirà un nuovo nemico, un Maestro che sembra difficile da sconfiggere, mentre un vecchio Maestro tornerà dalle parti di Haiti. Ancora Lady Nahema proverà ad anticipare la venuta del Messia e Bobby Quintana sarà costretto a fare i conti col suo drammatico passato.

Due puntate saranno ambientate in Italia, precisamente nella Bassa ferrarese e a Firenze.

L’ultima sorpresa è l’uscita di uno speciale a colori: Dampyr Color!

