Renegade Game Studios sta per pubblicare Aggretsuko Work / Rage Balance, un gioco di carte non collezionabili, in uscita il 3 marzo. scopriamo insieme i dettagli e le caratteristiche salienti.

Si tratta di un gioco di carte frenetico in cui i giocatori assumono il ruolo di impiegati miti con una rabbia interiore nascosta e repressa. Quando sono frustrati, la loro rabbia viene fuori, e devono affrontarne le conseguenze. Questo gioco consiste in cinque mani, che rappresentano cinque giorni, e i giocatori devono tentare di completare il proprio lavoro e tornare a casa giocando tutte le carte in mano. Se non ci si svuota la mano, dovrà essere pagato un prezzo: le carte che non si sono potute scartare.

Qui di seguito trovate il post originale con il quale è stato annunciato il gioco di carte Aggretsuko Work / Rage Balance:

Sick and tired of your job? Need to RAGE a little? 😤💢 Announcing #Aggretsuko: Work/Rage Balance!

🗂 Play cards to get work done

💢 Rage to let out your inner heavy-metal rock star

⏰ Get rid of cards to avoid overtime!

