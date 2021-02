Ian, Gmor e tutti gli altri ribelli di Dragonero, della Sergio Bonelli Editore, sono pronti a immergersi in una nuova e sorprendente avventura che li vedrà combattere contro l’Impero, il cui governatore fantoccio è subdolamente manovrato dallo spietato e cinico Leario.

I ribelli hanno passato lunghi mesi a prepararsi, procurandosi tutto ciò che era necessario per la battaglia, dalle armi al cibo, dai cavalli a dei rifugi sicuri. Ora i ribelli sono pronti ad affrontare il nemico. Ma non sarà facile vincere la battaglia e la morte non ripremierà uno dei personaggi.

A scrivere questa storia tesa e ricca d’azione è Stefano Vietti, coadiuvato ai disegni da un trio di grandi artisti: Emanuele Gizzi, Fabrizio Galliccia e Fabio Babich. Nella storia i ribelli riescono in un’audace incursione nella fortezza di Dunmon, un luogo apparentemente inaccessibile dove viene conservato il tesoro imperiale.

La primavera segna il ritorno dell’ex copertinista della serie, Giuseppe Matteoni, con una storia cupa e oscura scritta appositamente per lui da Stefano Vietti: antagonista di Dragonero è un demone la cui abilità nel combattimento non conosce (quasi) rivali.

A marzo uscirà una nuova storia di Luca Enoch (testi) e Salvatore Porcaro (disegni) in cui i ribelli potranno mettere le proprie mani sulle “ali” necessarie ad assicurare loro il dominio dei cieli erondariani.

A giugno il curatore della serie, Luca Barbieri, ritorna in coppia con Alessandro Bignamini (i due hanno già lavorato insieme nella storia L’urlo della carne), per pubblicare una storia cruda e violenta, che conduce Dragonero in un limbo infernale, dove si ritrova faccia a faccia con un vecchio nemico.

In estate, esattamente per il sessantesimo compleanno dello Spirito con la Scure, Gianluigi Gregorini, un disegnatore che mancava da parecchio tempo nella serie, creerà un’episodio speciale con Zagor e Dragonero, sceneggiata da Luca Enoch.

Sempre in estate usciranno altre due storie create da Manolo Morrone e Antonella Platano, che, insieme a Luca Enoch preparano la strada per l’entrata in scena di Stefano Vietti, prevista per l’autunno.

Infine, negli ultimi mesi del 2021 verrà pubblicata una storia doppia che svelerà alcuni misteri rimasti da anni insoluti e che vedrà protagonista assoluto Alben mentre a dicembre tornerà di nuovo Luca Enoch.

