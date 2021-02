George R.R. Martin, autore del ciclo Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco su cui si basa Il Trono di Spade, ha condiviso le sue riflessioni su quello che ha definito “un brutto anno” in un nuovo post sul suo sito web, e mentre ha riconosciuto le difficoltà del 2020 – comprese alcune perdite personali – Martin ha offerto un barlume di speranza.

L’aggiornamento di Martin includeva la notizia che lo scorso anno ha scritto “centinaia e centinaia di pagine” dell’attesissimo The Winds of Winter.

Il Trono di Spade – le dichiarazioni di George R.R. Martin

Nel suo post, Martin ha detto che, in termini di scrittura, il 2020 è stato l’anno migliore per il suo nuovo romqanzo, ma c’è ancora molto da fare prima che sia nelle mani dei fan.

“Ho scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter nel 2020. L’anno migliore che ho avuto per quanto riguarda il libro da quando l’ho iniziato. Perché? Non lo so. Forse l’isolamento. O forse sono solo andato su di giri. A volte ci riesco“.

Ha continuato:

“Devo continuare a scrivere, però. Ho ancora centinaia di pagine da scrivere per portare il romanzo a una conclusione soddisfacente. Spero di riuscirsi in questo 2021“.

Martin ha anche avvertito che i fan non dovrebbero prendere la speranza per il 2021 come una promessa, tuttavia. Sebbene abbia in programma di finire il romanzo nel 2021, ha anche scritto che ha “anche un milione di altre cose da fare“.

L’aggiornamento più recente di Martin su The Winds of Winter era stato nel novembre 2020. Prima di allora, nell’agosto 2020, Martin ha offerto alcuni dettagli in più sul suo lavoro, spiegando come l’isolamento nella sua baita di montagna abbia influenzato la sua routine generale.

“Sono tornato di nuovo nella mia fortezza della solitudine, la mia isolata baita di montagna. Ero tornato a Santa Fe per una breve visita, per trascorrere un po ‘di tempo con Parris, occuparmi di alcuni affari locali che si erano accumulati durante i miei mesi di assenza, e naturalmente adempiere ai miei doveri nei confronti di CoNZealand, il worldcon virtuale. Ma tutto questo è dietro di me ora, e sono di nuovo sulla montagna… Il che significa che sono di nuovo a Westeros, ancora una volta andando avanti con Winds of Winter“.

