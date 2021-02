Se la seconda stagione di The Witcher di Netflix vi ha fatto venir voglia di vestirvi con dei capi di abbigliamento a tema o avete appena terminato il gioco di The Witcher III, siete nel posto giusto. In una nuova collaborazione di SuperGroupies con CD Projekt Red, la collezione The Witcher III potrebbe essere tutta vostra. Basta non lasciarsi trasportare troppo e andare in giro agitando una spada in pubblico. La collezione è composta da sei chicche tra cui scegliere.

Diamo un’occhiata alla collezione!

The Witcher III – La nuova collezione di capi di abbigliamento e orologi

Un orologio ispirato a Geralt che è modellato sul suo vestito in-game con le lancette che sono in realtà piccole spade d’argento. I creatori hanno progettato il quadrante 24 ore nello stesso colore degli occhi di Geralt, e sulla ghiera sono riportati i Segni dei Witcher. L’orologio ha un costo di circa 165 euro e potrete metterci su le mani a ottobre di quest’anno:

Ecco uno zaino che presenta i simboli in rilievo dei Segni e un design che riproduce la cotta di maglia di Geralt. Noterete anche una riproduzione su placca di metallo del medaglione di Geralt, quello della Scuo0la del Lupo. La borsa ha un costo di circa 165 euro e sarà disponibile da settembre 2021:

La giacca è decorata con vari motivi in ​​rilievo dei Segni e riprende sempre il design della cotta di maglia di Geralt, questo must-have avrà un costo di circa 198 euro con una consegna prevista per metà agosto 2021:

Questo elegante orologio riprende i colori della principessa di Cintra. Si illumina anche al buio. L’orologio ispirato a Ciri avrà un costo di circa 165 euro e sarà disponibile da ottobre 2021:

Per preordinare uno qualsiasi di questi articoli di The Witcher, potete andare sul sito Web di SuperGroupies, cliccando qui.

Acquistate The Witcher III – Game Of The Year – per PlayStation 4 QUI!