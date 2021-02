Il 2021 si apre con il botto per uno degli eroi più amati della Sergio Bonelli Editore: ovvero Tex Willer. Due sono le serie mensili che saranno portate avanti in questo difficile anno ancora segnato dalla pandemia: le storie giovanili di Tex e quelle del Tex classico, che da oltre settant’anni attende i suoi fan in edicola.

Una delle nostre poche certezze in questi tempi difficili: Tex Willer!

Per quanto riguarda le avventure giovanili di Tex, il ranger concluderà finalmente la caccia all’irriducibile bandito John Coffin, aiutato dai rangers Dan Bannion e Buck Barry. Kit Carson, uno dei personaggi più amati dai lettori, sarà coprotagonista della storia successiva, ambientata in Montana, subito seguito da un cartonato a colori, in cui ricompariranno l’amico d’infanzia Birdy, Ray Clemmons e Lena Parker. Ritornerà anche l’amico d’infanzia, Hutch.

Queste le immagini in anteprima:

Le avventure del giovane Tex si concluderanno con uno Speciale in cui ritornerà un’altra leggenda bonelliana armata di scure.

Per quanto riguarda la storia classica, Tex dovrà vedersela con un monaco guerriero proveniente dalla Cina, una strega e un pistolero esperti di magie vudù, un mostro leggendario delle credenze Ute e il ritorno di una mai sopita fiamma del figlio Kit: la giovane ranchera arrogante e tutto pepe Manuela Montoya.

Sfoglia la galleria:

Giampiero Casertano disegna Tex William alle prese con un tesoro sudista, Alfonso Font si occupa invece dei cartonati a colori ambientati nella Grande Invasione dei Comanche ed Enrique Breccia resusciterà l’Uomo della Morte.

Ci saranno naturalmente altre avventure di Tex, in una delle quali si scoprirà come e quando Tex diventò agente indiano dei Navajos!

Le novità di Sergio Bonelli non sono finite e nel corso del 2021 ritorneranno altri eroi diventati ormai il punto di riferimento della casa editrice, dai ribelli di Dragonero a Nathan Never, da Julia a Martin Mystère.

Rimanete sintonizzati per non farvi sfuggire tutte le novità!

Dai un’occhiata a Tex. La valle del terrore