Il sito ufficiale di Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama (Ryōma! Rebirth Movie The Prince of Tennis) il nuovo film del franchise di Prince of Tennis in 3DCG (Computer Grafica in 3D) ha rivelato il cast e le immagini dei personaggi.

Il cast vedrà ritornare gli attori dall’anime originale di Prince of Tennis.

Questo il cast principale:

Junko Minagawa è Ryoma Echizen;

Takashi Matsuyama è Nanjirō Echizen;

Ryotaro Okiayu è Kunimitsu Tezuka;

Junichi Suwabe è Keigo Atobe;

Mikako Takahashi è Sakuno Ryūzaki.

Il film doveva essere trasmesso nella primavera del 2020, ma è stato posticipato al 2021. Il film racconta una storia completamente originale che si svolge nel periodo di tre mesi tra gli eventi alla fine del manga The Prince of Tennis e l’inizio del manga The New Prince of Tennis.

Hiroshi Koujina (Hunter × Hunter, Kiba) dirige il film presso i Monk Studios e Keica con la collaborazione dello Studio KAI. GaGa sta distribuendo il film. Takehiko Hata (Lupin III: Goodbye Partner) sta scrivendo la sceneggiatura, Patricia Hishikawa è il supervisore del CG, Kei Yoshimizu è il direttore dell’animazione e Momoko Yamada è il direttore del CG. Takeshi Takadera è il direttore del suono, e Kei Tsuda sta componendo la musica. Il creatore originale di manga Takeshi Konomi stesso sta scrivendo tutte le canzoni per il film.

Prince of Tennis – il franchise

Il manga di Prince of Tennis di Takeshi Konomi è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1999 al 2008.

Protagonista della storia un giovane tennista della scuola media, Ryōma Echizen, che scende in campo per vincere il torneo nazionale. Il manga ha ispirato un anime televisivo del 2001-2005, due lungometraggi anime e un cortometraggio teatrale, vari progetti di video anime, un film live-action, una serie televisiva live-action in Cina e una popolare serie musicale teatrale.

Konomi ha poi lanciato la serie manga The New Prince of Tennis sulla rivista Jump Square di Shueisha nel 2009. La storia riprende dopo il torneo nazionale, quando Ryōma si unisce a un gruppo selezionato di giocatori delle scuole medie nel campo di allenamento più importante del Giappone per i giocatori sotto i 17 anni. Questo manga sequel, tutt’ora in corso, è stato adattato in un anime nel 2012 intitolato: The Prince of Tennis II.

L’anime The New Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai Game of Future verrà diviso in due parti, con la prima parte che debutterà il 13 febbraio e la seconda parte che dovrebbe debuttare a febbraio o marzo.

