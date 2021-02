Con 98 volumi pubblicati, One Piece, il manga scritto e disegnata da Eiichiro Oda, ha superato le 400 milioni di copie solo in Giappone con un totale di 480 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, in oltre 42 paesi e territori al di fuori del Sol Levante.

Per festeggiare il grandissimo traguardo Shueisha ha deciso di lanciare una campagna promozionale su TikTok: 10 tra le persone che parteciperanno alla lotteria indetta dalla casa editrice, avranno la possibilità di vincere la copia originale di One Piece.

I video dovranno essere creati utilizzando effetti One Piece e l’hashtag “#麦わらの一味の負ける気がしねェチャレンジ” e dovranno essere postati entro il 18 febbraio.

A proposito del manga di One Piece

Eiichiro Oda ha iniziato a serializzare il manga One Piece sulla rivista Weekly Shounen Jump della Shueisha il 19 luglio 1997. La prima tiratura del 57° volume ha raggiunto le 3 milioni di copie, un record nazionale, nel marzo 2010. Record anche per la prima tiratura del 67° volume che ha raggiunto le 4,05 milioni di copie, nell’agosto 2012.

Il manga ha vinto il 41° Japan Cartoonist Awards nel 2012 e ha stabilito un Guinness World Record nel 2015 per “il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un singolo autore”.

Lo scorso aprile, il manga aveva 390 milioni di copie in circolazione in Giappone e 80 milioni di copie in circolazione in oltre 42 altri paesi e territori, per un totale di oltre 470 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Oda ha pubblicato il 1.000° capitolo nel 5°/6° numero combinato di quest’anno della rivista Weekly Shonen Jump il 4 gennaio.

L’opera è anche edita in Italia dalla Star Comics.

Dal manga è stata tratta una serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 960 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Infine Hollywood sta producendo una serie televisiva live-action per Netflix.

