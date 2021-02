Evangelion: il nuovo spot di Rei per il rossetto KATE

Rei Ayanami di Evangelion è di nuovo protagonista del video animato che promuove il rossetto KATE: Red Nude Rouge (EV) di Kanebo Cosmetics.

Nel video, che possiamo guardare in apertura, scopriamo cosa è successo alla taciturna children dopo aver messo il rossetto per la prima volta.

Il video è prodotto dall’animatrice e illustratrice Mai Yoneyama (Kill la Kill, Promare, Kiznaiver); Megumi Hayashibara, doppiatrice di Rei, presta ancora una volta la voce al personaggio.

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, quarto e ultimo film della Nuova Edizione Cinematografica o Rebuild, è stato rimandato ancora a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus.

Lo staff del film comprende Yusuke Matsui (direzione dell’animazione in computer grafica), Takashi Suzuki (direzione tecnica della computer grafica), Manabu Kobayashi (realizzazione modelli 3D), Syuichi Iseki (animazioni chiave), Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe e Toyonori Yamada (fotografia), Kazuko Kikuchi (colori) e Tatsuya Kushida (fondali).

In Italia la Nuova Edizione Cinematografica è pubblicata da Dynit:

L’incontro di un padre e di un figlio che non si vedono da anni, Gendo e Shinji Ikari, si trasforma nel teatro di una guerra spaventosa. La battaglia del genere umano contro le creature denominate Angeli è giocata con armi di nuova concezione (gli Evangelion) e al contempo antichissime (l’intelletto dei tecnocrati che manipola i sentimenti dei soldati al fronte). Un finale ben diverso da quello che Shinji, nel giorno in cui fa ritorno a Neo Tokyo-3 per riabbracciare il genitore, aveva immaginato. Sconfitta la tentazione di scappare da se stesso, il “pilota della speranza” scopre un mondo nuovo, popolato da cognizioni apparentemente inconciliabili con l’individuo che era prima di approdare alla Nerv…