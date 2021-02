All’interno del secondo fanbook dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge e serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020, è stato rivelato che l’autrice e il suo staff stanno pensando di realizzare una commedia romantica in salsa fantascientifica come tema del prossimo manga.

L’autrice del manga che ha trascinato l’industria editoriale nel 2020 ha commentato che sta riguardando di recente storici film science fiction con alieni ed è stato interessante scoprire come la prospettiva sia cambiata rispetto a quando li vide da adolescente.

Gotouge-sensei ha rimarcato che vorrebbe creare una commedia romantica science fiction che farebbe spuntare anche agli autori degli addominali mostruosi

Il secondo fanbook è disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online e all’interno, come anticipato nel nostro precedente articolo, include tre nuovi one-shot, illustrazioni inedite e tanto altro già pubblicato in altri magazine.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga, anime e videogiochi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

CyberConnect2 sta realizzando la produzione del primo videogioco PlayStation 4 di Demon Slayer i cui dettagli al momento sono davvero pochi. Il titolo si intitola provvisoriamente Kimetsu no Yaiba: Hinomaki Chifutan e si baserà su azioni di combattimento di cooperazione finalizzate alla distruzione di demoni.

