One Piece 1002: i progressi di Zoro minacciano Kaido

La battaglia in quel di Onigashima (Paese di Wano) è finalmente cominciata e gli schieramenti principali vedono gli Imperatori Kaido e Big Mom affrontare una Parte della Peggiore Generazione: Rufy, Zoro, Law, Kidd e Killer.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il Capitolo 1002 di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, non solo ha introdotto nuovi attacchi come abbiamo parlato nel nostro precedente articolo, ma ha svelato quanto Zoro sia stia rivelando una delle più grande minacce per la bestia più forte del mondo, ovvero Kaido, il despota del Paese dei samurai.

L’eredità di Kozuki Oden

Esattamente come Rufy, difatti, Zoro, dalla conclusione del secondo atto di Wano, ha trovato una via per ferire la pellaccia di Kaido grazie al nuovo potere garantitogli dalla spada Enma precedentemente posseduta da una delle più grandi personalità del manga, Oden Kozuki (quest’ultimo è stato fra l’altro l’unico a lasciare una cicatrice sul corpo di Kaido).

Nel precedente capitolo abbiamo visto Zoro maneggiare con cura una tecnica di Kin’emon, rubandogliela in verità, per estinguere le fiamme di Kaido, e lo stesso accade anche nel nuovo capitolo facendo preoccupare lo stesso villain che prima d’ora non credeva nelle capacità dei suoi avversari.

Nello specifico, all’interno del Capitolo 1002, grazie ad Enma, Zoro riesce a tagliare in due il Boro Breath di Kaido, salvando Rufy, e contrattacca ricorrendo ad una potente Fiammata del Drago Volante dello Stile ad Una Spada.

Non una katana qualunque, non un potere qualunque

Questo attacco specifico non colpisce in pieno Kaido dal momento che lo spadaccino deve ancora perfezionare l’utilizzo della nuova spada, ma la tecnica è potente a sufficiente da tagliare completamente un corno del grande teschio che capeggia sulla struttura dell’isola di Onigashima.

In questo frangente Kaido comprende che non si tratta di una katana qualunque poichè al suo interno confluisce tutta la grande presenza e forza di volontà di Oden. E Kaido sà bene di cosa era fatto il leader del clan Kozuki.

I progressi di Zoro sono notevoli e pare proprio che la nuova spada Enma faccia proprio al caso suo, in termini di prestigio e di volontà di superare i propri limiti. Kaido riconosce la caparbietà dello spadaccino, ma fin quanto sarà sufficiente alla risoluzione della questione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.