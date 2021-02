Marvel ha recentemente svelato che anche I Fantastici Quattro seguiranno le orme narrative di Spider-Man: Life Story con una miniserie intitolata Fantastic Four: Life Story.

Fantastici Quattro, una nuova Life Story

Chiunque ha adorato Spider-Man: Life Story, il fumetto di Chip Zdarsky e Mark Bagley che ha raccontato la vita del tessi-ragnatele come se fosse stata narrata in tempo reale, anno per anno, passando dalla maturità negli anni Sessanta e invecchiando durante gli ultimi decenni del ventesimo secolo.

Sembrerebbe dunque che la Casa delle Idee voglia tornare sullo stesso format, questa volta però con il primo team di supereroi creato da Stan Lee e Jack Kirby.

Mark Russell scriverà la storia, raccontata in modo simile ai libri di John Bryne Generations di Superman e Batman.

I Fantastici Quattro festeggiano quest’anno il loro 60 ° anniversario. L’iconica creazione di Stan Lee e Jack Kirby, che diede il via alla storica Silver Age della Marvel Comics, è stata protagonista di alcune delle avventure a fumetti più memorabili di tutti i tempi, e ora la loro illustre saga sarà presentata in un modo completamente nuovo in I FANTASTICI QUATTRO: LIFE STORY.

Continua:

Scritto dall’acclamato autore Mark Russell (Second Coming, Wonder Twins) e disegnato da Sean Izaakse (Fantastic Four, Avengers No Road Home), I FANTASTICI QUATTRO: LIFE STORY sarà scritto con lo stesso approccio della serie di successo di Chip Zdarsky e Mark Bagley, SPIDER-MAN: LIFE STORY. I FANTASTICI QUATTRO: LIFE STORY racconterà l’intera storia dei Fantastici Quattro dall’inizio alla fine, confrontandosi con gli eventi chiave dei decenni in cui le loro storie sono state pubblicate.

In conclusione:

I FANTASTICI QUATTRO: LIFE STORY # 1 si svolgerà negli “Swinging Sixties” quando Reed, Ben, Sue e Johnny intrapresero quel fatidico viaggio nello spazio che cambiò per sempre il volto della narrazione dei fumetti. Sullo sfondo della Guerra Fredda e della Corsa allo Spazio, si verifica un terribile incidente che conferisce loro grandi poteri e un terribile segreto, intralciandoli per sempre nella storia della Terra mentre si trasformano nella prima squadra di supereroi al mondo.

Acquista Spider-Man: Miles Morales per PS4