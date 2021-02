Ormai è ufficiale: Total War Warhammer III arriverà entro il 2021. Ad ufficializzare la cosa è SEGA, che in collaborazione con Creative Assembly, ha rivelato che Warhammer III arriverà verso la fine dell’anno.

Da ora è anche disponibile il trailer ufficiale del gioco in seguito a tutte le varie speculazioni che si erano fatte nei giorni scorsi. Il gioco ci farà imbarcare in un nuovo conflitto su larga scala e come al solito ci metterà a disposizione le storiche fazioni della serie.

Dovremo scegliere se sfruttare o se salvare il potere di un dio in punto di morte. Come al solito ogni razza avrà un proprio stile di gioco ben definito nell’attraversare il cosiddetto “Ream del Caos“. Altri indizi sull’ambientazione e sul tono generale di Warhammer III sono proprio nel trailer pubblicato quest’oggi. Sebbene non ci sia una data precisa, è lecito aspettarsi che il fatto arrivi entro il 2021 sia attendibile, mentre la piattaforma sembra essere (solo) il PC.

Warhammer III – altre informazioni sul gioco

Alcuni teaser trapelati in questi giorni confermavano la presenza degli dei del caos, perno della storia di questo nuovo capitolo. Essi sono chiamati anche chiamati i detentori dei “Quattro Poteri Perniciosi“. Il direttore del gioco, Ian Roxburgh, ha così commentato il lavoro a questo nuovo capitolo:

“La nostra visione, fin dall’inizio, era di creare una serie che venisse percepita come un grandioso viaggio attraverso questo mondo che noi tutti amiamo. L’enorme supporto che abbiamo avuto dai nostri giocatori ci sta confermando il successo dei primi due capitoli e ci ha spinti a puntare ancora più in alto, e non vediamo l’ora che tutti siano in grado di giocarci.”

Siete anche voi in attesa per Total War: Warhammer III? Attendiamo con ansia che vengano condivisi altri dettagli e magari proprio la data d’uscita effettiva nell’arco di questo 2021.

