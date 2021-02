Infinity il servizio streaming e download di Mediaset annuncia qualche ulteriore novità a quelle già annunciate per Febbraio 2021.

In arrivo a febbraio su Infinity Premiere: Superman: Red Son, Non è romantico?, Le Streghe e LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters. Disponibili a Febbraio nel catalogo Cinema anche The Accountant, Io prima di te e Shazam!

Infinity Premiere – le uscite di Febbraio 2021

Disponibile su Infinity Premiere dal 5 all’11 febbraio, oltre che in 4K, il film d’animazione Superman: Red Son, è basato sul fumetto scritto da Mark Millar e racconta cosa sarebbe successo se la navicella del piccolo Kal-El fosse atterrata in Unione Sovietica anziché negli Stati Uniti.

Già disponibile anche in 4K, Non è romantico? arriverà su Infinity Premiere dal 12 al 18 febbraio. Interpretato da Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine, il film vede protagonista Natalie, un’architetta di New York che lavora sodo, ma senza successo, per farsi notare dai suoi superiori. Dopo un colpo in testa che le fa perdere i sensi, Natalie, che in amore è un’inguaribile cinica, si risveglia e scopre che la sua vita si è trasformata nel suo peggior incubo: una commedia romantica di cui è la protagonista femminile.

Diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis e con Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci, Le Streghe sarà disponibile su Infinity Premiere dal 19 al 25 febbraio.

Il film fantasy, che rivisita l’amato racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna in una cittadina rurale dell’Alabama. I due si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nipote in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo – sotto copertura – per portare a termine i suoi piani malefici.

In arrivo su Infinity Premiere dal 26 febbraio al 4 marzo anche LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters (disponibile anche in 4K). Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League vogliono Shazam! nella loro squadra. Ma entrare a far parte della più grande squadra di supereroi del mondo è molto più difficile se vengono tutti trasformati in bambini.

Infinity – il catalogo Cinema di Febbraio 2021

Con protagonista il premio Oscar Ben Affleck, The Accountant sarà disponibile su Infinity dal 5 all’11 febbraio. Christian Wolff è un matematico autistico che ha più affinità con i numeri che con le persone.

Lavora sotto copertura in uno studio di una piccola città di provincia, come contabile freelance per alcune delle organizzazioni criminali più pericolose del mondo. Messo sotto pressione da Ray King, capo della divisione anti-crimine del Dipartimento del Tesoro, Christian assume l’incarico di un nuovo cliente: una società di robotica d’avanguardia in cui un’addetta alla contabilità ha scoperto un ammanco nei conti di milioni di dollari. Non appena Christian individua le falsificazioni dei documenti avvicinandosi alla verità, il numero delle vittime inizia ad aumentare.

Con Emilia Clarke e Sam Claflin, il film diretto da Thea Sharrock Io prima di te è in arrivo su Infinity dal 12 al 18 febbraio.

Louisa Lou Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese e non sa bene cosa fare della sua vita: ha 26 anni e passa da un lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buonumore viene però messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente e la cui vita è cambiata radicalmente in un attimo. Lou gli dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.

Dal 26 febbraio al 4 marzo, sarà disponibile su Infinity Shazam!, che racconta la storia del quattordicenne Billy Batson, a cui basta pronunciare la parola SHAZAM! per trasformarsi in una versione adulta e muscolosa di se stesso: il supereroe Shazam.

Essendo ancora un ragazzino, Shazam si diverte a testare i suoi poteri ma dovrà imparare presto a dominarli per combattere le forze del male. Il nome Shazam è un acronimo delle iniziali di alcuni eroi immortali dell’Antica Grecia dai quali il supereroe eredita le caratteristiche: la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Prenotate la Steelbook Comic Art di Shazam 4K!!