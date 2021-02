Le uscite manga Goen di fine Febbraio 2021 vedono la conclusione di Capitan Harlock Dimension Voyage, di Piece of Cake e di Dentro Mari.

Proseguono, tra le tante serie, Kannagi, Shibuya Goldfish (di prossima conclusione) e Due Come Noi.

Di seguito, dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni, tutte le uscite manga Goen di fine Febbraio 2021; qui le ultime novità annunciate sul catalogo Mega.

Cult Collection #56

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE Vol. 10 di 10

14×21, B+sc, b/n e col.

Shonen/Young-Adult/Fantascienza

€ 7,50

Mentre l’Arcadia si erge solitaria contro l’intera flotta di Mazone, Harlock e Lafresia si preparano a incrociare finalmente le loro lame per il duello finale.

Il destino della Terra, di Mazone e di due razze si deciderà nel finale di questa epopea leggendaria e senza tempo.

Captain Harlock Jigen Kokai © LEIJI MATSUMOTO

Hiro Collection #58

DUE COME NOI! Vol.36

12×17, B+sc, b/n

Shonen/Young/Azione

€ 5,95

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.

La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione!

KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI

Young Collection #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 7

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Nagi e Jin vanno a un appuntamento al parco divertimenti!

Jin è seriamente intenzionato a rivelare il suo amore a Nagi, anche se mezza addormentata, ma l’arrivo di Ozuma e Zange rovina l’atmosfera…

In questo settimo volume la storia prenderà un’impennata!

Young Collection #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 8

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Per far risvegliare Nagi, ho cooperato con Shoho Hinoue, mi sono esercitato, ho fatto apparire insetti e indovinato il colore delle mutande di Tsugumi…

Ma Nagi si manifesterà davvero al Festival del Cultura?

Eccoci giunti all’ottavo volume di questo bizzarro fumetto che palpita di amore giovanile!

Young Collection #73

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 9

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Proseguono senza sosta le divertenti avventure di Jin, ormai completamente circondato da un esercito di bellissime dee, con la meravigliosa Nagi sempre in prima linea.

Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!

KANNAGI © Eri Takenashi

Mega Collection #22

TEIICHI HIGH SCHOOL Vol. 6 [DI 14]

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

Shonen/Young-Adult/Drammatico

€ 6,95

L’elezione per il Presidente del Consiglio Scolastico è orami alle porte. Mentre la scuola piomba sempre di più nel coas, Teiichi si prepara ad affrontare quella che si prospetta la battaglia decisiva per il suo destino!

TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya

Kokeshi Collection #33

PIECE OF CAKE Vol. 5 [DI 5]

12,2×17,8, B+sc, 215 pp, b/n

Josei/Young-Adult/Slice of life

€ 5,95

Per la gioia di tutte le fan della serie, si conclude lo splendido “Piece of cake”!

Come sarà l’ultimo della relazione tra Kyou and Shino? Un finale appassionante, profondo e intenso nello stile di George Asakura.

PIECE OF CAKE © GEORGE ASAKURA

Cult Collection #57

SHIBUYA GOLDFISH Vol. 6

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

Seinen/Horror/Action

€ 7,50

A costo di molte vite, la Principessa d’Argento viene finalmente caturata nel palazzo 009, consentendo a Chika di creare un antidoto per contrastare le condizioni disperate di Alisa. L’inquietante albino, incatenato e reso inoffensivo, sembra essere unico persino tra le continue mutazioni dei pesci assassini e potrebbe essere la chiave per comprendere la natura del disastro che si è abbattuta su Shibuya. Ma i sopravvissuti devono rimanere costantemente vigili: i “sudditi” della Principessa sono leali… e affamati!

Shibuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

Mirai Collection #44

DENTRO MARI Vol. 9

13×18, B+sc, 194 pp, b/n e col.

Seinen/Drama/Fantastico

€ 6,95

Io e Yori siamo ormai inseparabili, ma quando la madre di Mari va via di casa, la mia identità comincia a sgretolarsi…

Viene alla luce il vero legame fra Komori, lo studente universitario solitario, e Mari, la liceale amata da tutti.

Preparatevi allo sconvolgente finale di una storia eccezionale!

BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012

Nyu Collection #43

SUICIDE ISLAND 12 [di 17]

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Thriller/Adult/Seinen

€ 6,95

Sei e Live, che si sono trasferiti sul lato est dell’isola, si stanno gradualmente abituando alla loro nuova casa. Lontano dagli altri due gruppi, vorrebbero dimenticare le rivalità e i conflitti. Nel frattempo Sawada, che è rimasto in silenzio da quando Sei e i suoi compagni hanno dato fuoco al suo villaggio, pianifica un ultimo assalto per annientarlo una volta per tutte, assieme a tutti i suoi avversari …

JISATSUTO © Kouji Mori

SF Collection #22

ZELPHY OF THE AION Vol. 4

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Seinen/Sci-Fi/Action

€ 6,95

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica di Etorouji Shino.

Tutti i portali spaziali sono nelle mani dell’alleanza militare interplanetaria chiamata Guardiani dell’aria. Di fronte a lei, il giovane principe caduto dal Regno Unito di Zaysion, è solo un pirata e un avversario del regime dopo aver scoperto per caso un androide creato dalle forze armate impazienti di ucciderlo. Non perdete l’entrata sulla scena di Zelphy, la più potente delle eroine dell’Ion, nel quarto volume di questa sensazionale opera spaziale!

Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.

Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino

Hiro Collection #51

DEVILS AND REALIST Vol. 8

12×17, B+sc, b/n

Josei/Young Adult/Fantasy

€ 6,50

Diviso tra i suoi sentimenti per William e il suo dovere all’angelo Michele, Uriel riflette sulla richiesta di aiuto da parte di Metatron per un colpo di stato in Paradiso. Nel frattempo i demoni Dantalion, Sytry e Camio raggiungono una tregua temporanea per svelare a William la vera identità del suo maggiordomo! Durante un viaggio a Londra, William incontra il vero Kevin Cecil…

Per quanto Uriel potrà nascondere la sua vera identità, mentre il caos aumenta senza freni?

Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro

Dansei Collection #49

FORZA GENKI! Vol. 11

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.

Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per diventare un campione.

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA

TAMASHII COLLECTION # 9 HAKKENDEN Vol. 9

12×17, B+sc, b/n

Young Adult/Fantasy

€ 4,95

Cinque anni prima degli eventi narrati nel filone principale, tutti gli abitanti del villaggio di Ootsuka erano caduti vittima di una pestilenza, tutti tranne uno. Il sopravvissuto non aveva altro desiderio che seguire il destino dei sue due migliori amici nella tomba, tuttavia in punto di morte un misterioso uomo gli aveva proposto un patto, che avrebbe riportato indietro i suoi cari. Da allora trovato rifugio presso una chiesa non lontano da un villaggio. La chiesa imperiale comincia ad interessarsi alla ricerca della demoniaca spada ‘Murasame’, che si dice ‘contenga la vita’, qual è la connessione tra questa spada, la devastante epidemia, e i tre sopravvissuti?

