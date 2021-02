Hikari Edizioni, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, ha annunciato la pubblicazione di una nuova edizione del cult Grey di Yoshihisa Tagami — autore anche noto per Horobi (Goen), precedentemente pubblicato da Granata Press e Freebooks.

L’annuncio recita:

Come preannunciato ieri è tempo di nuove serie! Iniziamo oggi con #Grey, mitico manga di fantascienza realizzato da #YoshihisaTagami…

🌏 Ambientato in un futuro distopico in cui gli animali si sono estinti, gli oceani prosciugati e le risorse scarseggiano, gli esseri umani sono continuamente in guerra tra loro, divisi in classi. La lotta per la sopravvivenza e la scalata sociale per ambire allo status di cittadino sono le uniche due cose che contano. ☢️

‼️ Grey è uno dei capisaldi del fumetto giapponese che ha contribuito sensibilmente , nei primi anni novanta, alla diffusione dei manga in Italia. Oggi Hikari Edizioni lo presenta al pubblico in una monstre edition dalla veste super accattivante! Davvero imperdibile…