Lo showrunner di Star Trek Discovery (qui trovate la nostra recensione della stagione 3), Alex Kurtzman, ha parlato per la prima volta di cosa aspettarsi nella stagione 4 della serie CBS.

Star Trek Discovery – le informazioni sulla stagione 4

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sulla stagione 4 di Star Trek Discovery.

Toccando diversi argomenti, da Burnham sulla sedia del capitano a un cattivo potenzialmente molto diverso da quelli a cui siamo abituati, i principi fondamentali di Star Trek Discovery stagione 4 sono stati delineati dall’uomo responsabile della produzione televisiva di Star Trek.

Parlando durante un panel online ospitato da Deadline, Kurtzman ha detto che la serie “si immergerà profondamente nella scienza“, e ha anche accennato a un imminente cattivo – o entità – che affronterà l’equipaggio della Discovery.

“Ci sono stati molti tipi di cattivi nel corso di Star Trek. Cosa succede quando il cattivo non è in realtà alcun tipo di entità vivente, che respira, ma qualcos’altro? Come risolvi il problema?“.

Star Trek Discovery ha già affrontato argomenti come le IA, ovviamente, con il villain della seconda stagione sotto forma di Control. Questo, tuttavia, potrebbe essere qualcosa di diverso.

Fortunatamente, l’aspetto umano tanto lodato di Discovery rimane ancora come un punto saldo; il nuovo ruolo di Burnham come capitano coincide però con alcuni problemi nella sua vita personale:

“Il suo rapporto con Book sarà messo alla prova in molti modi, per ragioni che non ti dirò“.

Altrove, la Federazione rimane intatta ma, come ha sottolineato Kurtzman, “non è del tutto tornata insieme“. La stagione 4 di Star Trek Discovery potrebbe occuparsene, oltre a dare spazio a Burnham, un nuovo cattivo, e un’enfasi maggiore sulla scienza.

Star Trek Discovery stagione 4 è attualmente in fase di riprese. Le prime tre stagioni saranno disponibili su Paramount Plus negli Stati Uniti dal 4 marzo e in streaming su Netflix in altre regioni del mondo.

