La società The LEGO Group ha creato una playlist di ben 210 minuti contenente tutti i suoni iconici prodotti dai mattoncini lego.

LEGO – la musica giusta per rilassaris

La playlist lanciata dalla società The LEGO Group si intitola LEGO White Noise ed è disponibile, gratuitamente, su oltre 15 diverse piattaforme di streaming musicale.

Progettata per aiutare gli ascoltatori a trovare un momento di relax nelle loro vite frenetiche è composta da sette tracce a tema per un totale di 210 minuti, create esclusivamente dai suoni iconici prodotti dal mattoncino LEGO, suoni che sono riconosciuti da generazioni in tutto il mondo.

La società descrive così la Playlist:

Ogni elemento LEGO emette un rumore unico, motivo per cui i designer hanno sperimentato oltre 10.000 suoni diversi per trovare quelli rilassanti e perfetti. Il risultato è un paesaggio sonoro che include tracce come ‘It All Clicks’ che cattura perfettamente il suono gioioso di due elementi LEGO che si uniscono insieme, e ‘The Waterfall’ creato versando migliaia di mattoncini LEGO uno sopra l’altro e altre tracce. La playlist è progettata per aiutare gli ascoltatori a trovare un momento di zen nella loro giornata, rendendola l’accompagnamento audio perfetto per addormentarsi, rilassarsi attraverso la costruzione LEGO.

Gli altri cinque brani della playlist includono Built for Two, che suona come un semplice completamento di un set LEGO da parte di intrepidi fan; Searching for the One (Brick), che è esattamente ciò che implica, la ricerca infinita di quel pezzo giusto; Big Hearted Bricks, i rumori provocati dall’assemblaggio di mattoncini LEGO più grandi e, infine, The Night Builder, in cui qualcuno mette insieme un set di LEGO accompagnato dai suoni della notte che possono essere ascoltati in sottofondo.

La playlist The LEGO White Noise è stata creata per accompagnare la coinvolgente esperienza di costruzione della Collezione LEGO Botanica, creata per aiutare gli adulti a rilassarsi divertendosi.

La Playlist è disponibile gratuitamente sulle piattaforme di streaming musicale tra cui Spotify e Google Music e iTunes.

