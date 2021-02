Boruto: Naruto Next Generations si è tuffato a capofitto nel suo nuovo arco narrativo che introduce il mondo ninja all’enigmatico Kawaki e al resto dell’Organizzazione Kara, ma sembra che il Team 7 debba affrontare una nuova sfida, poiché Ao svela una nuova, terrificante arma!

Ao era originariamente uno dei membri del Villaggio Nascosto della Nebbia che eseguì una serie di azioni folli per proteggere i suoi concittadini dalle minacce esterne. Aiutando gli abitanti del villaggio durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, ha pagato un pesante tributo per via del suo aiuto contro il Dieci Code che fu scatenato dai membri dell’Akatsuki.

Riabilitatosi in parte grazie alle attrezzature scientifiche, è tornato di recente. Ora, dimostrando la sua fedeltà all’Organizzazione Kara, Ao scatena una delle sue armi più potenti, causando un bel po’ di problemi al Team 7.

Boruto e la nuova, potentissima arma di Ao

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’anime di Boruto: Naruto Next Generations.

Dopo l’addestramento con Kakashi, Sasuke e Naruto, il Team 7 ha migliorato il proprio livello di abilità dopo lo scontro catastrofico iniziale contro i membri dell’Organizzazione Kara Victor e Deepa. Con il nuovo arco narrativo che ci ha fornito una migliore comprensione dell’enorme minaccia che è costituita Dall’Organizzazione Kara, Ao ha messo in campo una nuova, devastante arma.

Ao usa una mitragliatrice gatling contro il Team 7 e altri membri del Villaggio Nascosto della Foglia per mostrare quanto sia tecnologicamente avanzata l’Organizzazione Kara. Potete farvi un’idea della potenza della nuova mitragliatrice gatling di Ao dando un’occhiata all’immagine qui in basso:

Il cambio di alleanza di Ao è drammatico, ma rende sicuramente la narrazione interessante poiché il nuovo arco narrativo riesce a combinare la nuova minaccia di Kara con i peccati del passato del Villaggio Nascosto della Foglianel tentativo di raccogliere i pezzi della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja.

