Ecco che partono dei nuovi sconti per i videogiochi sul sito ormai più noto per l’e-commerce Amazon. Vediamo insieme di che si tratta in questa lista suddivisa per piattaforme.

Nintendo Switch:

PS4:

Red Dead Redemption 2 al suo più sostanzioso sconto mai avuto: un prezzo di 29,90€ invece che 74,99€, ancora meno dei circa 32€ di qualche giorno fa.

al suo più sostanzioso sconto mai avuto: un prezzo di invece che 74,99€, ancora meno dei circa di qualche giorno fa. Days Gone a 29,99€ invece che 74,99€.

PS5:

Xbox One:

Xbox Series X:

Amazon e i giochi in offerta

Gli sconti del colosso di Amazon, si sa, hanno una durata piuttosto breve, dunque non lasciateveli sfuggire proprio ora e approfittatene, tenendo sempre a mente che è possibile sfruttare Amazon Prime per non pagare le spese di spedizione.

In questo periodo di COVID è sempre il momento giusto per recuperare qualche titolo data la mobilità ridotta. Per fortuna l’azienda di Jeff Bezos ci viene sempre in contro con sconti e offerte di ogni tipo, non soltanto sui videogiochi.

Noi continueremo, come sempre, a tenervi aggiornati su tali offerte, come sempre mettendo in rilievo il costo momentaneo e quello effettivo, nonostante su Amazon sia possibile vedere a quanto ammonta esattamente il risparmio. È comunque bene ricordare che la spedizione è comunque gratuita nel caso si superino i 29€. Cosa aspettate? Approfittate dei giochi in sconto!

Approfitta anche per recuperare Metro Exodus Standard per PlayStation 4!