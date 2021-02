The Real Ghostbusters, la serie animata di successo che è andata in onda dal 1986 al 1991, sta arrivando GRATIS su YouTube, iniziando con una prima anch’essa gratuita e lasciando intendere che ci saranno ulteriori contenuti per i fan che si iscrivono all’account YouTube di Ghostbusters.

Ambientato nel mondo dei Ghostbusters originali, The Real Ghostbusters ha generato giocattoli, fumetti e altri spin-off, inclusa una nuova generazione di merchandising, negli ultimi anni. La serie, che durò sette stagioni, si chiama The Real Ghostbusters perché faceva concorrenza a un’altra serie animata chiamata The Ghostbusters, basata però su un film del 1975 della Filmation, i cui produttori avevano stretto un accordo con Columbia Pictures per consentire al film del 1984 di usare il medesimo nome.

È probabile che The Real Ghostbusters stia ritornando in auge per via dell’imminente uscita di Ghostbusters Lagacy, un film che si ricollega direttamente ai primi due film della saga e ignora il reboot del 2016. Il film è stato rimandato a causa della pandemia e, sebbene la sua uscita fosse originariamente prevista per la scorsa estate, è attualmente prevista per l’11 giugno 2021.

The Real Ghostbusters – i dettagli ella distribuzione GRATIS su YouTube

Potete vedere il tweet che annuncia l’uscita gratuita su YouTube di The Real Ghostbusters di seguito:

Get your giant bowl of cereal ready! 🥣 #TheRealGhostbusters are bringing back Saturday morning cartoons. Watch the first episode of the animated series this weekend and subscribe to our YouTube channel for more! https://t.co/QU6KwsSXI3 pic.twitter.com/vjQhbDNEYd — Ghostbusters (@Ghostbusters) February 3, 2021

Questa è la prima volta, almeno per quanto riguarda i tempi più recenti, che gli episodi verranno trasmessi in streaming gratuitamente.

The Real Ghostbusters era una versione più colorata del mondo del film del 1984, ma senza la presenza di Dana Barrett e Louis Tully prima della quinta stagione (quando Ghostbusters II è uscito ed è diventato un membro della squadra semi-ufficiale). Nella serie animata è anche presente Slimer, il fantasma verde e appiccicaticcio del primo film, che però in The Real Ghostbusters è un amabile amichetto per gli acchiappafantasmi, e non qualcosa che hanno intrappolato in un’unità di contenimento!

