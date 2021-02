My Hero Academia 299 aggiunge un fondamentale tassello alla svolta delle vicende dell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale con quelle rivelazioni che avevano minato la credibilità degli eroi davanti all’opinione pubblica.

Attenzione la seguente news contiene spoiler su My Hero Academia 299!

Precedentemente avevamo assistito ad un incredibile doppio-colpo di Dabi che non solo aveva rivelato di essere Toya Todoroki (fratello Shoto e figlio “perduto” di Endeavor) ma anche che l’Eroe Numero 2, Hawk, infiltratosi fra le file dei villain era in realtà figlio di un criminale e il suo passato era tutt’altro che limpido.

Ma come ha fatto Dabi ha scoprire i segreti di Hawk?

In My Hero Academia 299 ritorniamo a Jaku City dopo la battaglia. Hawk, ancora gravemente ferito, e Best Jeanist sono sulle tracce di chi ha tradito gli eroi e fatto la spia per i villain.

Best Jeanist ha infatti finto la sua morte per convincere i villain ad accettare Hawk fra le proprie fila arrivando addirittura a mettere il suo corpo in uno stato di animazione sospesa per rendere tutta l’operazione più credibile.

Andando a ritroso nel racconto di Hawk stesso – cliccate QUI per sue le origini complete – Dabi era riuscito non solo a rintracciare le volute omissioni ma soprattutto l’identità della madre Tomie.

In questo modo aveva inviato alcuni villain a casa sua e le aveva estorto tutto il racconto completo compreso il vero nome di Hawk, Keigo Takami

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

Acquistate ORA “My Hero Academia 25” – Edizioni Star Comics