Mass Effect Legendary Edition riunisce tutti e tre i primi titoli della storica saga di videogiochi di ruolo ad ambientazione fantascientifica in un unico pacchetto. E da pochissimo finalmente sappiamo anche quando ci metteremo le mani sopra.

Mass Effect Legendary Edition – i dettagli e la data di uscita

La trilogia rimasterizzata di Mass Effect arriverà su PC tramite Origin e Steam, nonché su PS4 e Xbox One, con compatibilità futura con Xbox Series X e PS5. Al momento, non esiste una versione nativa di nuova generazione della trilogia.

Sembra siano passati secoli. Mass Effect 3 è uscito il 6 marzo 2012, quasi dieci anni fa. Il primo gioco della serie venne invece pubblicato nel 2007. Amo moltissimo la saga di Mass Effect (ho anche platinato ME2 e ME3), ed essendo rimasta fortemente delusa da Andromeda almeno ho la certezza che non lo farà Mass Effect Legendary Edition.

Ecco alcuni punti salienti della nuova versione:

La Mass Effect Legendary Edition conterrà tutti e tre i titoli della storia principale per giocatore singolo più tutti i 40 DLC , pacchetti di armi e armature inclusi.

, pacchetti di armi e armature inclusi. 4K Ultra HD con HDR .

. Grafica della trilogia originale rivisitata con modelli di personaggi rimasterizzati , decine di migliaia di trame ridimensionate, miglioramenti a shader, effetti visivi, illuminazione e ombre , volumetria e profondità di campo.

, decine di migliaia di trame ridimensionate, miglioramenti a shader, effetti visivi, illuminazione e ombre , volumetria e profondità di campo. La creazione del personaggio sarà unificata in tutti e tre i giochi

L’interfaccia utente e le interfacce generali sono state aggiornate e modernizzate.

Vari miglioramenti al gameplay, incluse migliori meccaniche di mira.

Tornate a bordo della SSV Normandy e vestire i panni del leggendario Comandante Shepard, uno dei pochissimi esseri umani della Galassia ammesso nel corpo d’elité degli N7.

Che siate dei vecchi giocatori o nuovi appassionati di MAss Effect, questa versione speciale è l’occasione perfetta per immergersi in uno degli universi fantascientifici più affascinanti della storia videoludica recente.

Mass Effect Legendary Edition sarà pubblicato il 14 maggio.

