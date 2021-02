La CW ha pubblicato il trailer della settima stagione di The Flash, che mostra Barry Allen nel Mirrorverse.

The Flash 7- dove eravamo rimasti

La sesta stagione di The Flash si era conclusa con la fuga di Mirror Mistress/Eva McCulloch (Efrat Dor) dal Mirrorverse, lasciando però Iris (Candice Patton) ancora intrappolata lì.

La donna è riuscita anche a incastrare Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss) per l’omicidio di suo marito. Nel frattempo, il Team Flash stava cercando di costruire una Speed ​​Force artificiale perché la velocità di Barry stava scomparendo. La stagione 7 riprenderà proprio da qui, mostrando lo scontro tra il protagonista interpretato da Grant Gustin e Eva McCulloch.

Nel trailer, che potete guardare all’inizio della pagina, Barry è in difficoltà contro Mirror Mistress, in quando possiede ora solo l’1% della sua super velocità. Nonostante ciò riesce a creare un portale che conduce al Mirrorverse, luogo in cui è rinchiusa Iris. Sentiamo la voce di Nash Wells (Tom Cavanaugh) dire a Barry:

Chiunque può salvare il mondo con la sua forza, ma ci vuole un vero eroe per farlo con il cuore.

Alla fine del trailer si può sentire la frase “Run, Barry, Run” che suggerisce un probabile ritorno di Eobard Thawne nella nuova stagione.

Eric Wallace, in precedenza, aveva detto che il prossimo episodio della serie si sarebbe incentrato su Iris, aggiungendo che sarebbe stato incredibilmente emozionante.

La sinossi ufficiale della settima stagione di The Flash recita:

Dopo un emozionante cliffhanger la scorsa stagione che ha visto il nuovo Mirror Master (Efrat Dor) vittorioso e ancora in libertà a Central City, The Flash deve riorganizzarsi per fermarla e trovare un modo per entrare in contatto con la moglie scomparsa, Iris (Candice Patton). Con l’aiuto del resto del Team Flash, che include i supereroi Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes) e Nash Wells (Tom Cavanagh), così come il padre adottivo di Flash Joe West (Jesse L. Martin), la meta-avvocatessa Cecile Horton (Danielle Nicolet), la tenace giornalista Allegra Garcia (Kayla Compton) e il brillante tecnico Chester P. Runk (Brandon McKnight) … Flash alla fine sconfiggerà Mirror Master. Ma così facendo, scatenerà anche una minaccia ancora più potente e devastante su Central City, che metterà in pericolo la sua squadra e il suo matrimonio.

The Flash è interpretato da Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Carlos Valdes e Tom Cavanaugh. La stagione 7 debutterà martedì 2 marzo su The CW mentre per l’Italia non c’è ancora una data.

