Il sito ufficiale dell’anime The Quintessential Quintuplets 2 ha condiviso sul suo account di Twitter un aggiornamento della visual per la stagione 2.

Come mai questa nuova visual? Semplice.

Nell’episodio 4 della seconda stagione Nino scopre che Kintaro di cui si era invaghita nella prima stagione era in realtà Uesugi. Questa scoperta è stata davvero scioccante per la ragazza che vede così la sua storia d’amore giungere a termine.

Per questo decide di tagliarsi i capelli che ora sono molto più corti ed è molto probabile che, da questo momento in poi, vedremo Nino con questa nuova acconciatura. Ecco spiegato l’improvvisa creazione di una nuova visual ufficiale, che per altro è usata anche dal sito dell’anime come grafica.

A proposito di The Quintessential Quintuplets 2

Inizialmente prevista per ottobre 2020 l’anime tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Negi Haruba, è stato poi posticipato a gennaio a causa del COVID-19 ed è ora disponibile su Crunchyroll Italia che introduce così la serie:

Continuano le peripezie di Futaro Uesugi e delle cinque gemelline nella seconda stagione! Fiori d’arancio in arrivo?!

Per quanto riguarda lo staff della nuova stagione Kaori (Endro!) dirige l’anime presso Bibury Animation (Azure Lane, Grisaia Phantom Trigger) su sceneggiature supervisionate da Keiichirou Ohchi (già responsabile della prima stagione).

Masato Katsumata (Azure Lane) si occupa del character design e la direzione generale dell’animazione, mentre Hanae Nakamura e Miki Sakurai ritornano a comporre la colonna sonora.

Il manga originale di Negi Haruba è stato serializzato all’interno della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 Agosto 2017 al 19 Febbraio 2020 e si compone di 14 volumetti.

In Italia sta uscendo per J-POP, che così descrive la serie:

Futaro è uno studente di seconda superiore che vive di stenti, fin quando, un giorno, gli viene offerto di impartire ripetizioni a pagamento. Un’occasione d’oro, se non fosse che dovrà insegnare a qualcuno che frequenta il suo stesso anno. O meglio, a un quintetto di gemelle. Cinque belle ragazze scapestrate, a un passo dalla bocciatura e con nessuna voglia di studiare. Riuscirà Futaro a portarle tutte e cinque fino al conseguimento del diploma?

