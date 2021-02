Come di consueto, Microsoft sta pianificando di aggiungere alcuni nuovi titoli alla collezione di giochi disponibili per la fruizione su cloud durante il mese in corso. Andiamo a scoprire insieme quali sono e i giorni del mese a partire dai quali sarà possibile per gli utenti di Xbox Game Pass poter usufruire anche dei nuovi giochi. Se invece siete interessati ai giochi di gennaio, potete consultare questo nostro articolo.

I giochi Xbox Game Pass di febbraio 2021

Dal 4 febbraio

The Falconeer (Android, Console e PC)

(Android, Console e PC) Ghost of a Tale (PC)

(PC) Project Winter (Android, Console e PC)

Dall’11 febbraio

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android e Console)

(Android e Console) Wolfenstein: Youngblood (Android)

(Android) Jurassic World Evolution (Android e Console)

(Android e Console) Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Console e PC)

De Blob, Ninja Gaiden 2 e usciranno il 15 febbraio, seguiti da Shadows of the Damned il 16 febbraio.

Non più disponibili a partire dal 15 febbraio:

World of Horror

de Blob

Ninja Gaiden 2

Non più disponibili a partire dal 16 febbraio:

Shadows of the Damned

Xbox Game Pass – l’ampliamento continua

A partire da novembre, l’offerta di Xbox Game Pass prevede anche EA Play. Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts.

Xbox Series X, la nuova console Microsoft, è stata lanciata sul mercato a un prezzo di 499 dollari, mentre la Series S a 299 dollari, molto meno rispetto ai prezzi della concorrente Sony priva di lettore, sebbene meno potente.

Vi ricordo infine che Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento: al costo di 9,99 euro al mese permette agli utenti di giocare tramite a tutti i titoli che compongono la libreria del servizio, inclusi i nuovi giochi che vengono aggiunti ogni mese.

