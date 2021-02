One Piece Party: si conclude il manga

Attraverso l’applicazione online di Shonen Jump+ (Shueisha) è stato pubblicato il capitolo finale di One Piece Party, lo spin-off manga scritto e disegnato da Ei Ando ed ispirato all’opera ammiraglia di Eiichiro Oda.

Inoltre, Shueisha pubblicherà il settimo e ultimo volumetto questo giovedì. L’opera era stata lanciata su Saikyo Jump, rivista manga bimestrale della casa editrice Shueisha, nel dicembre 2014.

L’opera è anche edita in Italia da Edizioni Star Comics e il numero 6 è stato pubblicato il 21 ottobre 2020.

Il manga comic segue le vicende di Rufy e dei pirati di Cappello di Paglia tutto in stile super-deformed (SD).

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1002 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 960 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

