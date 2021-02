Blue Exorcist sarà in pausa sui prossimi due numeri della rivista Jump Square edita da Shueisha, come comunicato dalla sua autrice Kazue Kato attraverso Twitter.

La serie non verrà quindi pubblicata sui numeri 3 e 4 del mensile, in vendita rispettivamente il 4 Febbraio e il 4 Marzo 2021.

L’autrice ha spiegato che la pausa non deriva da problemi di salute, quanto dall’esplosione dell’accumulo di stanchezza di dodici anni di serializzazione, e che si sta godendo la vacanza.

Ricordiamo che la sensei Kato ha curato il character design per la serie anime Godzilla Singular Point che uscirà su Netflix.

A proposito di Blue Exorcist

Blue Exorcist (Ao no Exorcist) è in corso di serializzazione su Jump Square dal 4 Aprile 2009; i capitoli della serie sono stati finora raccolti in 26 volumi sotto l’imprint Jump Comics SQ, il volume 26 è stato pubblicato il 4 Dicembre 2020.

Il manga ha ispirato lo spin-off Salary-Man Exorcst – La Malinconia di Yukio Okumura (Salaryman Futsumashi: Okumura Yukio no Aishu) che Minoru Sasaki ha pubblicato tra il 2013 e il 2020.

Tra il 2011 e il 2017 Blue Exorcist ha dato vita a una trasposizione animata prodotta da Aniplex, Dentsu, Mainichi Broadcasting System, Movic e Shueisha che include due serie animate per la tv (rispettivamente di 25 e 12 episodi), OVA e un film cinematografico.

Gli anime sono realizzati dallo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Fairy Tail) e le due serie tv sono disponibili in Italia su Netflix.

Il manga è in corso per Planet Manga (25 volumi finora):

Non abbassate mai la guardia. Possono essere ovunque. I demoni dimorano in un mondo separato dal nostro, ma sono in grado di giungere tra noi possedendo qualsiasi cosa ci circondi… soprattutto i nostri cuori. Rin ha sempre pensato che fossero creature di fantasia, ma sta per scoprire quanto possano essere reali. Anche se ancora non lo sa, lui è il figlio di Satana. E quando quest’ultimo giungerà a reclamarlo uccidendo una persona a Rin molto cara, il nostro protagonista deciderà di usare i suoi poteri, le fiamme azzurre, per diventare un esorcista!

Anche lo spin-off viene pubblicato dalla stessa casa editrice.

GP Manga ha pubblicato la sua opera precedente, Space Traveller Robo & Usakichi.

Acquista il volume 25 di Blue Exorcist