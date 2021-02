Obi-Wan Kenobi, la miniserie Disney+ incentrata sull’iconico maestro Jedi portato per la prima volta sullo schermo dal compianto Sir Alec Guinness, vedrà presto l’inizio delle riprese.

Ewan McGregor, che tornerà a interpretate il personaggio dopo il film La Vendetta dei Sith del 2005, ha parlato con Eddie Izzard della produzione della serie: si apprende quindi che le riprese partiranno nella tarda Primavera a Los Angeles, e non a Boston come si è rumoreggiato nei mesi scorsi.

La serie verrà girata utilizzando alcune delle innovative tecniche di ripresa usate per la produzione di The Mandalorian, serie apprezzata dall’attore che ha anche confermato che Jon Favreau non è coinvolto nel progetto su Obi-Wan.

Aspettando Obi-Wan Kenobi

La miniserie Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) e sarà ambientata dieci anni dopo il drammatico finale di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Ewan McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra il suo personaggio e quello di Hayden Christensen sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori se lo godano tanto quanto gli attori si divertiranno a girarlo.

Nel corso dell’Investor Day 2020 gli investitori hanno potuto vedere in esclusiva un filmato che mostrava:

un Jedi con la spada laser accesa intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Trooper ;

intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre marcia sul Tempio Jedi con una legione di ; una creatura simile a una pastinaca fluttuante sopra schiavi che lavorano su Tatooine , pianeta sul quale prenderà il via la serie;

, pianeta sul quale prenderà il via la serie; un pianeta acquatico dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia;

dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia; Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma;

la spada laser azzurra di un Obi-Wan incappucciato che si scontra con la spada rossa di Darth Vader, un immagine che evoca il precedente scontro tra i due su Mustafar.

Obi-Wan Kenobi e gli altri progetti in arrivo

Di seguito un riepilogo delle prossime novità su Star Wars in arrivo al cinema e su Disney+:

