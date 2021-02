One Piece 1002: i nuovi attacchi di Rufy, Kidd e Big Mom

Dopo l’atteso Capitolo 1000 di One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda, le successive pubblicazioni sono state un vero e proprio assedio e l’autore ha dato finalmente il via alla battaglia che conta in quel di Onigashima (Paese di Wano).

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Contro gli Imperatori Kaido e Big Mom, la Peggiore Generazione, per ora composta da Rufy, Zoro, Kidd, Law e Killer, sta dando fondo alla sua esperienze, alle sua voglia di vittoria e di liberazione del Paese e, soprattutto, ai nuovi attacchi per un obiettivo comune.

La battaglia sta dando, al momento, credito alla Peggiore Generazione, ma gli Imperatori non demordono neanche un po’ e lasciano presagire una battaglia longeva.

Abbiamo già visto il nuovo attacco di Monkey D. Rufy in Gear 4 e nel Capitolo 1002 l’autore ne ha svelati altri ben 4 inediti: due per Rufy in modalità Gear 4, uno per Eustass Kidd e, per giustizia, anche uno per Big Mom.

Il nuovo attacco di Rufy, che colpisce in pieno Kaido, si chiama Gomu Gomu no Kong Rifle, ovvero l’evoluzione del Gomu Gomu no Rifle, in forza del quale ruota il suo braccio come fosse una vite aggiungendo la pressione rotante.

Proprio mentre Kaido deve ancora riprendere coscienza della devastante fucilata del pugno di Rufy, ecco che Kidd aggiunge altra carne al fuoco svelando una novità del suo repertorio.

Il nuovo attacco di Kidd si chiama Slam Gibson grazie al quale agguanta il nemico con la sua ferraglia e lo scaraventa giù di forza come se fosse una vera chitarra pronta ad essere distrutta. Anche questo attacco va a segno.

Kaido si rende conto che i suoi avversari ci sanno davvero fare e ne esalta le qualità mentali e fisiche. Tuttavia, ormai certo che stanno venendo meno le sue abilità difensive, l’Imperatore ha ragione di innervosirsi.

A questo punto interviene Big Mom la quale richiama a se il potere dei fulmini del cielo e scaraventa contro la Peggiore Generazione una nuova tecnica chiamata Tenman Daijizai Tenjin. Il potere dell’Imperatrice ricopre tutto il cielo in maniera tale che i fulmini scaraventati non risparmino nessuno.

Difatti tutti i pirati presenti ne vengono colpiti, anche Rufy, ma quest’ultimo essendo di gomma non ne resta ferito.

Anzi, a causa della rabbia di aver visto i suoi compagni feriti e grazie al coraggio, Rufy scampa anche al fuoco del Boro Breath di Kaido e, a fine capitolo, rivela la sua nuova tecnica ammiraglia sempre in Gear 4: Gomu Gomu no Kong Gatling.

Il potente e devastante attacco, evoluzione del Gomu Gomu no Gatling, può vantare di aver colpito Kaido per primo e i disegni di Oda-sensei lasciano benissimo immagine quanto l’Imperatore ne abbia assaggiato la violenza.

Sicuramente il danno è stato ingente e Rufy, grazie all’ultimo allenamento in quel di Wano con il maestro Hyogoro, è avanzato di livello rispetto al primo incontro fisico con Kaido. L’aspirante Re dei Pirati ha fatto molta strada, ma sa benissimo che ci vorrà ancor ben altro perchè gli Imperatori si rialzeranno ancora e ancora.

