All’interno del numero 11 di One Piece Magazine, rivista di approfondimento tutta dedicata all’espansione dello sconfinato universo del manga di Eiichiro Oda, è stato pubblicato il secondo capitolo dell’adattamento del manga di Ace disegnato da Boichi (Dr. Stone) e che si ispira al romanzo ONE PIECE Novel A.

Il manga si intitola ONE PIECE Episode A e gli storyboard sono a cura di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion).

Poichè manca ormai pochissimo alla pubblicazione del magazine, ovvero dal 4 febbraio, online sono emerse le prime immagini del capitolo che rivelano la straordinaria evoluzione grafica che il manga prende con l’arte di Boichi.

Non solo Ace, ma possiamo guardare qui di seguito Shanks, Silvers Rayleigh, Jinbe, Barbabianca e tante altre celebri personalità che avranno un loro ruolo. A voi:

Il 1° Capitolo è uscito ad aprile 2020 e, sebbene non completamente, è disponibile per la lettura legale e in giapponese qui sul portale di Shonen Jump+.

La storia di Ace e la light novel

Ricordiamo che One Piece Novel A è una light novel composta da due volumi ed è stata pubblicata in origine, previa conferma di Oda-sensei e Shueisha, nei primi tre numeri del One Piece Magazine tra il 2017 e il 2018.

La novel è stata scritta da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) con la supervisione di Eiichiro Oda.

Ricordiamo che lo scorso anno l’artista Boichi ha realizzato un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani).

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1002 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 960 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

