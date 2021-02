L’annuncio è ufficiale: Google Stadia in quanto casa di sviluppo smetterà di esistere. Dopo una massiccia e importante ristrutturazione aziendale, ecco la dichiarazione da parte di Phil Harrison, parlando della tecnologia di Google Stadia e del suo futuro:

“Data la nostra intenzione di aumentare la tecnologia collaudata di Stadia così come approfondire le nostre collaborazioni commerciali, abbiamo deciso di non investire ulteriormente nel portare contenuti esclusivi da parte dei nostri studi interni SG&E, esclusi i giochi pianificati sul breve termine. Nei prossimi mesi, la maggior parte del team SG&E si sposterà verso altri ruoli. Vogliamo assolutamente continuare a lavorare con questa squadra così talentuosa e vogliamo aiutarli supportandoli e dando loro nuovi ruoli.”

Non è tutto: altri nomi noti stanno lasciando il progetto in seguito alla ristrutturazione e lo stesso Jade Raymond, uno dei nomi più noti del progetto di Google Stadia, ha annunciato di star lasciando l’azienda. Quale sarà il futuro di questa piattaforma e dei suoi addetti ai lavori?

Google Stadia – un lancio poco entusiasmante

L’uscita di Google Stadia non è stato esattamente dei migliori, come del resto lo è per qualsiasi console cerchi di inserirsi in un mercato dominato da Sony, Microsoft e Nintendo.

La piattaforma, all’uscita, è fornita di un proprio controller, ma supporta anche altri tipi di controller USB. I controller di Google Stadia hanno in particolare un collegamento wi-fi diretto e includono l’Assistente Google, che consente agli utenti di realizzare ricerche relative al gioco.

Sul fronte hardware, Google Stadia monta un processore Intel x86 personalizzato, con una GPU AMD personalizzata con memoria HBM2, 56 unità di calcolo e 10,7 teraflop. Ma Google comunicò, prima dell’uscita, la seria intenzione di aggiornare e rendere più potente il sistema nel tempo, inclusa l’aggiunta del supporto di risoluzione 8K.

Ci si chiede se a questo punto questo aggiornamento avverrà mai, date le scarse vendite complessive della console.

