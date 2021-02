Sega ha ufficialmente annunciato che Judgment, spin-off della più nota serie di Yakuza, uscirà anche sulla nuova generazione di console, il 23 aprile. L’uscita di Judgment su PS5 e Xbox Series X porta un altro titolo di fine generazione a vedere la luce sulle nuove console e lo farà non a prezzo pieno ma ad un prezzo (almeno per il mercato americano) di 39 dollari, che presumibilmente diventeranno 39€ in Europa.

Judgment, nonostante sia stato un titolo poco celebrato, ha riscosso un buon successo di critica e di utenza. Il gioco è ambientato nel fittizio quartiere di Kamurocho, a Tokyo, già utilizzato per la serie di Yakuza. Questa mossa di portarlo alla nuova generazione consentirà certamente a più persone di apprezzarlo e anche di dare un più ampio pubblico al titolo. Chissà se ne vedremo mai un seguito?

Judgment è uscito il 13 dicembre 2018 in Giappone e nel giugno 2019 nel resto del mondo.

Judgment – una storia nello stesso universo di Yakuza

L’ultimo capitolo della storica serie di videogiochi è stato Yakuza – Like a Dragon, che avevamo recensito qui, un videogioco che unisce magistralmente, per quanto assurdo possa sembrare, una trama da gangster movie complessa, ricca e impietosa a un gameplay e ad alcune scelte a dir poco demenziali. Il gioco è semplicemente conosciuto come Yakuza 7 in Giappone ed è uscito per PS4.

In Occidente è invece stato venduto come un capitolo a parte soprattutto per la nuova generazione, su PS5 e Xbox Series X. Il gioco è comunque un nuovo inizio dopo la fine della storia di Kazuma Kiryu. Judgment, invece, è ambientato nello stesso universo narrativo ma non ha dei riferimenti diretti a Yakuza.

Voi l’avete già giocato? Se sì, cosa ne pensate di Judgment e della sua storia intricata e ricca di colpi di scena?

Recuperate subito Yakuza: Like A Dragon – Day ICHI Edition per PlayStation 4!