Direttamente da Preview 64, vi riportiamo tutte le novità BAO Publishing di aprile 2021, in arrivo sugli scaffali nei prossimi mesi. Da segnalare l’arrivo di PELLE D’UOMO, BELGICA 2 (volume intitolato LA MELODIA DEI GHIACCHI) e JUN, dall’autore di Le Malerbe.

PELLE D’UOMO

di Hubert e Zanzim

168 pagine – 24 x 32 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-3273-567-3

€ 20,00

Una giovane donna è promessa in sposa a un uomo che neanche conosce. Le donne della sua famiglia, da generazioni, indossano una pelle d’uomo per muoversi indisturbate in una società troppo patriarcale per curarsi di loro. È così che Bianca diventa Lorenzo, che diventa amico del suo futuro marito, e scopre che in realtà questi è gay. Inizia una tenera relazione, in cui Giovanni non sa di tradire sua moglie… con sua moglie. Capolavoro dello sceneggiatore Hubert, uscito postumo dopo la sua recente, prematura scomparsa, Pelle d’uomo è un libro che fa riflettere profondamente sui ruoli in una società troppo arroccata

sugli stereotipi di genere.