Le Storie Cult - prime due uscite della "nuova" collana Bonelli

Con l’ufficializzazione delle novità targate Sergio Bonelli Editore previste per aprile 2021, apprendiamo anche quali saranno i primi due titoli della neonata Le Storie Cult.

La collana prende il post de Le Storie, chiusasi il mese scorso con l’uscita numero 100, e cambia almeno per il momento decisamente “target”.

Era già intervenuto Gianmaria Contro sul sito ufficiale dell’editore milanese per spiegare il cambio della testata che fra le altre cose ripartirà da 1.

In quella occasione si era detto:

«Uffa!… Basta con tutte queste parole inglesi!». Qualcuno tra voi – immaginiamo – reagirà con insofferenza di fronte al nome che abbiamo scelto per il nuovo corso de Le Storie. Ma “Cult”, francamente, ci è sembrato il candidato ideale, perfettamente calzante all’idea che ci frullava per la testa. Proprio come un Cult Movie – espressione che non sembra suscitare sdegno in nessuno – le avventure che vi proporremo in questo 2021 sono infatti piccoli gioielli, gemme nascoste nel sottosuolo, “tizzoni d’inferno” pronti a ravvivare il fuoco della fantasia. L’analogia cinefila, del resto, non fa una piega: una pellicola con Humphrey Bogart, un western di John Ford, la fantascienza di Jack Arnold o l’horror di Mario Bava… Riposano oltre l’orizzonte di questi nostri anni frettolosi e smemorati. Ma appena cominciate a rivederli – o a scoprirli per la prima volta – portano con sé il fascino irresistibile, l’aura inestinguibile di un Racconto che, semplicemente, non ha tempo né età. Un Cult, non è un Classico. Non è sempre e necessariamente un’opera consacrata dalla fama universale o dall’unanime approvazione della Critica più blasonata. Ma è qualcosa che, a modo suo, ha lasciato un segno speciale e inimitabile… E può tornare a farlo. A queste particolari pietre miliari della Storia bonellina vogliamo rivolgere il nostro – ma soprattutto il vostro – sguardo nei prossimi mesi, ripercorrendo insieme a voi gli Ottant’anni di vita della Fabbrica dei Sogni. Un percorso in cui certamente non vi lasceremo soli: ogni racconto tornerà a vivere sullo sfondo – di Storia e immaginazione, curiosità e “dietro le quinte” – che di volta in volta vi presenteremo.