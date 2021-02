Si intitola Pokémon: Top Deck Academy la nuova webserie che andrà in onda ogni settimana sui canali Pokémon ufficiali Twitch e YouTube e consentirà a tutti gli allenatori più o meno esperti di scoprire alcuni trucchetti per imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili.

Pokémon: Top Deck Academy – i dettagli

In Pokémon: Top Deck Academy a suggerire strategie per battere l’avversario, potenziare al massimo il proprio deck building e tanto altro ancora, saranno veri esperti in ambito carte Pokémon che da anni giocano e commentano i match.

Pokémon: Top Deck Academy debutterà il prossimo 4 febbraio alle 2pm PST (23:00 ora italiana), con nuovi episodi che andranno in onda ogni giovedì.

Pokémon 25° anniversario – le iniziative

Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon

Un dei capisaldi del franchise Pokémon, il GCC, godrà di alcuni set speciali e commemorativi oltre ad alcune carte giganti da collezione.

I marchi partner per Pokémon 25° anniversario

The Pokémon Company International sta collaborando con altri marchi di successo per la realizzazione di promozioni e prodotti a tema, in arrivo nel corso dell’anno. Tra i marchi che daranno il proprio contributo nell’anno del 25° anniversario vi sono Build-A-Bear Workshop, Levi’s, McDonald’s e tanti altri. I fan potranno mettere le mani anche su altri prodotti speciali dedicati ai festeggiamenti per l’anniversario e realizzati da licenziatari come Jazwares, Mattel, Funko, Power A e The Wand Company.

Pokémon – i videogiochi

Dalla pubblicazione del primo videogioco, nel 1996, ogni videogioco della serie principale ha presentato una nuova regione del mondo dei Pokémon. Nel 2021, The Pokémon Company International invita i fan a rivivere il proprio viaggio in ciascuna di queste regioni attraverso un programma della durata di un anno, a partire da quella scoperta più recentemente, la regione di Galar di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, fino alla storica regione di Kanto dei videogiochi originali, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu.

A partire da oggi, è possibile visitare un nuovo sito web in cui i fan potranno accedere a questa e a tutte le altre attività a loro dedicate, man mano che vengono annunciate durante il corso dell’anno; cliccando QUI.

