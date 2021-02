Dalle pagine del catalogo Preview 64, vi riportiamo le novità Sergio Bonelli Editore di aprile 2021. Tra pietre miliari come Tex Willer, Dylan Dog fino a Dragonero e Nathan Never. Arrivano inoltre DAMPYR – VATHEK! e ODESSA 23 – RESISTENZA 5.

Le novità Sergio Bonelli Editore di aprile 2021

ZAGOR. LE ORIGINI. L’EROE DI DARKWOOD

di Moreno Burattini e Oskar

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-595-5

€ 17,00

Capitolo conclusivo delle storie che riscrivono in chiave più moderna e approfondita gli

eventi che sconvolsero l’esistenza del giovane Patrick Wilding, trasformandolo in Za-Gor-TeNay. Questo episodio rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella vita del giovane

Zagor. Le prove a cui la vita lo ha sottoposto si dimostrano scalini di un percorso di crescita

fatto di dolori, lotte, errori, vittorie e sconfitte che porteranno Pat a trovare un senso alla propria esistenza. L’incontro con il girovago Tobia Sullivan e con i suoi due figli risulterà particolarmente significativo… Lo Spirito con la Scure è finalmente pronto a spiegare le ali!

DYLAN DOG. L’OCCHIO DEL GATTO

di Tiziano Sclavi e Franco Saudelli

128 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

ISBN 978-88-6961-597-9

€ 19,00

Prosegue la nuova collana di Dylan Dog dedicata alle “graphic novel d’autore”, a tutti quei

maestri del fumetto che negli anni hanno prestato la loro matita al celebre personaggio di

Tiziano Sclavi. Il gatto Cagliostro è tornato, e con lui l’ombra delle streghe. Serve il suo guizzo felino e una zampata fulminea per districare al volo un’intricata matassa di avvenimenti. Lady De Bourgh assassinata, la leggenda di un antico albero maledetto… Una girandola di personaggi e di misteri racchiusi in un vortice che si cela… nell’occhio del gatto! Un’imperdibile storia di Tiziano Sclavi e Franco Saudelli!

TEX. GLI SPIRITI DEL DESERTO

di Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi e Claudio Villa

400 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-6961-596-2

€ 15,00

Raccolte in un unico volume, le prime storie texiane di Claudio Villa, diventato poi l’affermato copertinista della serie regolare. Due avventure scritte da Gianluigi Bonelli e Claudio Nizzi. Nella prima, Tex è alle prese con le scorrerie del giovane cheyenne Lungo Coltello che rischiano di scatenare una guerra indiana. Nella seconda storia, su richiesta di El Morisco, Tex e Carson si avventurano nella Baja California alla ricerca di un archeologo scomparso, ma dovranno vedersela con dei trafficanti di droga e con una tribù di cinesi indiavolati, nonché affrontare le ruggenti acque di un fiume sotterraneo!

QUEI DUE. PIÙ VICINI

di Tito Faraci e Silvia Ziche

72 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

ISBN 978-88-6961-593-1

€ 16,00

Capitolo conclusivo per la commedia agrodolce in quattro parti di Tito Faraci (ai testi) e

Silvia Ziche (ai disegni). Avevamo lasciato Marta e Marco alle prese con le implicazioni, concrete e astratte, della separazione, immersi nel clima frizzante e stimolante di una Milano contemporanea perennemente in movimento. I nostri protagonisti riusciranno a trovare una soluzione per andare d’accordo? Quale sarà il destino che si prospetta per questa cinica ed esilarante “coppia scoppiata”?

LE STORIE 101

Il grande Judok

di G. L. Bonelli e Giovanni Ticci

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

LE STORIE 102

Rio Kid

di G. L. Bonelli e Roy D’Amy

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

A marzo 2021 è nata una nuova Avventura! Le Storie cambiano pelle per celebrare insieme ai lettori l’ottantesimo compleanno della Fabbrica dei Sogni bonelliana, e lo fanno con una rassegna storica, una galleria di “ritratti d’autore” cercati e selezionati con cura nella sua vastissima produzione. Il primo passo di questo lungo viaggio non poteva che coincidere con l’opera dell’indimenticabile Gianluigi Bonelli, Padre Nobile del fumetto italiano, del

quale – peraltro – ricorre quest’anno il ventesimo anniversario della scomparsa. Abbiamo scelto due personaggi particolari, che rendono conto dell’eccezionale versatilità della sua vena creativa, capace di spaziare senza incertezze tra fantascienza e western…

DYLAN DOG 416

Il detenuto

di Mauro Uzzeo e Arturo Lauria

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dopo essere uscito di casa, ed essersi reso conto di aver scordato il portafoglio, Dylan incappa in una pattuglia di poliziotti. Una volta che questi ultimi si accorgono che il Nostro è privo di documenti, inizia un diverbio che lo condurrà in cella di isolamento. Non è che l’inizio di un tortuoso confronto con sé stesso, la propria identità, i propri sensi di colpa.

DYLAN DOG OLDBOY 6

Gli esorcisti

di Giancarlo Marzano e Corrado Roi

Il mondo capovolto

di Giovanni Di Gregorio e Nicola Mari

192 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,50

Uno spietato boss della mafia viene ingiustamente scagionato giusto in tempo perché Liam il bugiardo finisca per cacciarsi ancora una volta nei guai. Non tutto il bene viene per giovare, come scoprirà l’OldBoy, coinvolto da Liam in un insolito caso di possessione che renderà le strade di Londra un inferno… Dylan si risveglia in preda a una strana sensazione e non tarda a rendersi conto che il mondo ha preso a girare al contrario. Qualunque cosa stia succedendo, l’Indagatore dell’Incubo vuole tornare alla sua vecchia, cara realtà… Ma come fare, se questa non esiste più?

DAMPYR 253

I figli di Pontemorto

di Mirko Perniola e Paolo Raffaelli

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dampyr torna in Italia per aiutare Bianca Bandinetti a svelare il doloroso mistero del borgo di Pontemorto. Che cosa è successo cinquant’anni orsono nel frenocomio pediatrico ormai abbandonato di Santa Farailde, avvolto nelle nebbie della Bassa Ferrarese?

DRAGONERO IL RIBELLE 18

Attacco a Vahlendart

di Stefano Vietti, Ludovica Ceregatti, Cristiano

Cucina, Diego Bonesso e Vincenzo Riccardi

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

La tattica dei ribelli è quella della guerriglia, fatta di rapide incursioni e fulminei assalti: ìmpari, infatti, è il confronto fra lo sparuto gruppo di Spade di Giustizia e l’esercito imperiale. Ma c’è stato un momento, all’inizio della rivolta, in cui si è pensato

qualcosa di inimmaginabile: un attacco diretto al cuore dell’Impero, ovvero la capitale Vàhlendàrt. Questa è la storia di come andarono le cose… ma non solo. Attraverso l’ormai collaudata formula “Old Man Gmor racconta”, Stefano Vietti ci narrerà altre due importanti vicende dei primi giorni di ribellione, entrambe fondamentali per comprendere i futuri eventi che riguarderanno Ian e compagni.

MARTIN MYSTÈRE 374

Il ritorno della dea

di Alfredo Castelli, Carlo Recagno, Giovanni

Romanini e Antonio Sforza

160 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,30

Martin Mystère è in carcere per l’omicidio di Java, di cui è reo confesso e per il quale ha deciso di pagare con l’ergastolo, anche se forse la sentenza avrebbe potuto essere diversa visto le scarse prove contro di lui. E mentre in cella il tempo trascorre lentamente, nella foresta messicana un gruppo di militari statunitensi viene trucidato durante un barbaro rito in cui uno scheletro di cristallo privo del cranio si ricongiunge con il proprio teschio. E, poiché la sacerdotessa del rito è una donna, Zulma, con cui il Detective dell’Impossibile ha avuto a che fare molti anni prima, è necessario prendere una difficile decisione…

JULIA 271

Paranoia

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza

ed Ernesto Michelazzo

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Il professor Dorsey era una sorta di Don Chisciotte che combatteva la sua battaglia personale per trovare e screditare le fake news. Ma le sue scelte etiche gli sono costate la vita: freddato alle spalle da quattro colpi di arma da fuoco… Julia dovrà immergersi nel deep web e indagare tra i profili degli hater per stanare l’assassino…

NATHAN NEVER 359

Multiverso

di Bepi Vigna e Giéz

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Ritorna la squadra di esploratori del multiverso apparsa nel numero 300 e formata dal professor David Brohme, dal suo collega Louis De Brolle e dai loro assistenti Priebkam e Dana. Brohme ha di nuovo bisogno dell’aiuto di Nathan per recuperare un misterioso manufatto tecnologico che viene da un remoto passato, ma per farlo l’Agente Alfa dovrà tornare a Tempo Zero, la matrice da cui originano le diverse configurazioni temporali della realtà. Tra la Londra dei giorni nostri, il vecchio West, l’Amazzonia degli anni Cinquanta,

e la Stazione Spaziale Internazionale, si snoda un’incredibile avventura, dove Nathan si trova per la prima volta faccia a faccia con i Guardiani del Tempo

ODESSA 24 – RESISTENZA 6

di Davide Rigamonti e Matteo Resinanti

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,90

L’Arma è finalmente pronta e puntata contro il cielo. Quando la cupola cronostatica si aprirà, è da lì che giungeranno gli Ignoti. Prima, però, c’è un’altra battaglia da portare a termine: quella contro i Sermoth giganti. Riusciranno i nostri eroi a salvare se

stessi, Nuova Odessa, e il pianeta Terra? Con un episodio finale ricco di colpi di scena si conclude la saga di Odessa e si compie il destino dei nostri protagonisti. È stata una lunga avventura durata oltre due anni, durante i quali abbiamo conosciuto una moltitudine di personaggi accomunati da una sorte comune: trovare, in un modo o nell’altro un nuovo senso alla propria esistenza nel racchiuso universo di Odessa!

STORIA DEL WEST 25

Squilli al tramonto

di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine – 19 x 27 cm

colore, brossurato

€ 5,90

A Ovest lo scontro tra nordisti e sudisti ha solo qualche eco, la guerra suona lontana. Gli avamposti militari della Frontiera sono però sguarniti, perché la maggior parte degli uomini è mandata al fronte. Una situazione di cui approfittano gli indiani, che moltiplicano razzie

e incursioni. Ne fa le spese anche Pat MacDonald, che sta riportando a casa una mandria appena acquistata. Riesce giusto a salvare la pelle e a trovare rifugio a Forte Stanton, dove il Generale Canby e l’amico Kit Carson gli spiegano la situazione sempre più tesa…

TEX CLASSIC 107 E 108

Il popolo dell’abisso

Sulla pista di Laredo

di Gianluigi Bonelli

e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,20

Il tragico destino di Mah-Shai si è compiuto e il corpo della bella sacerdotessa è mutato in quello di un’orrenda megera! Turbati da questa incredibile trasformazione, Tex, Kit e Tiger Jack decidono di far luce sull’origine degli straordinari poteri dell’incantatrice e raggiungono la Valle dell’Abisso… Tex riceve una richiesta d’aiuto dal ranger Bill Anderson, un suo

vecchio amico. Senza Carson e Kit, decide di recarsi da solo a Laredo, ma arriva tardi: Bill viene colpito a morte durante l’assedio del ranch e la mandria rubata dagli scagnozzi del misterioso “El Moro”…

ZAGOR CLASSIC 26

Missione speciale

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,50

Zagor e Cico, catturati dai preistorici Tutelos, dovranno affrontare i fanatici Wasaki, dediti a sacrifici umani in onore del dio del sole, per poter fuggire e ritrovare la libertà… Nella storia successiva, allo Spirito con la Scure viene affidata una nuova missione speciale: aiutare

a trovare l’ubicazione migliore per la costruzione di un forte. Il tenente Dubrosky, ottuso e arrogante militare degradato, non concorda assolutamente con i consigli di Zagor ed è pronto a scatenare una sanguinosa guerra indiana per avere la meglio e riprendere il suo perduto posto.

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1