Jujutsu Kaisen 137 ha messo in serio pericolo Yuji Itadori, il quale è diventato un obiettivo quando è diventato l’ospite di uno degli spiriti maledetti più forti della storia, Sukuna. Ma grazie all’intervento di Satoru Gojo, tuttavia, l’esecuzione di Yuji fu sospesa poiché Gojo riuscì a convincere i suoi superiori a tenerlo in vita finché non riusciranno a trovare il resto delle dita mancanti di Sukuna. Le cose sono cambiate con l’incidente di Shibuya, tuttavia, poiché Jujutsu Kaisen 137 ha fatto capire chiaramente che Yuji non è ancora fuori pericolo.

Jujutsu Kaisen 137 – Yuji ancora in pericolo

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per Jujutsu Kaisen 137.

Jujutsu Kaisen 137 si prende una breve tregua dalla serie di combattimenti intensi in cui Yuji si è trovato durante il climax dell’arco dell’incidente di Shibuya, ma ciò non vuol dire che ci sia il tempo per rilassarsi.

Invece, ci viene fornito un aggiornamento su come il quartier generale del Jujutsu stia gestendo tutte le rivelazioni e l’enorme esercito di spiriti maledetti rilasciato da Geto. A quanto pare, uno dei modi in cui stanno affrontando la cosa è revocare la sospensione della condanna a morte di Yuji e ordinare la sua esecuzione immediata.

Jujutsu Kaisen 137 rivela come il Giappone sia stato invaso da una stima di circa dieci milioni di spiriti maledetti che hanno causato una distruzione inimmaginabile alle principali città e personaggi politici, e viene chiesto anche l’intervento di Yuta Okkotsu.

Viene così deciso che l’esecuzione di Yuji verrà avrà luogo immediatamente dopo l’incidente di Shibuya. Ancora più terrificante è che a Yuta sia stato assegnato il ruolo del suo carnefice.

Yuta incolpa Yuji per l’infortunio di Toge Inumaki, quindi ha anche u motivo personale, la vendetta, per non vedere l’ora di uccidere Yuji. Non solo Yuji ha ancora bisogno di venir fuori dal combattimento finale dell’arco dell’incidente di Shibuya, ma dovrà vedersela anche con Yuta.

Acquistate la lampada di Yuji QUI!