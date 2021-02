Le uscite anime e manga Dynit di Febbraio 2021 vedono sul versante home video la pubblicazione degli attesi Goblin Slayer Stagione 1 e My Hero Academia Stagione 3, mentre sul fronte manga il debutto di Vampeerz di akili.

Di seguito tutte le uscite anime e manga Dynit di Febbraio 2021; qui e qui un primo sguardo alle novità manga e anime di Marzo.

Le uscite anime e manga Dynit di Febbraio 2021 – Blu-ray & DVD

Goblin Slayer – Limited Edition Box

Ep. 1-12, 3 Blu-ray

€ 49,99



Goblin Slayer – Limited Edition Box

Ep. 1-12, 3 DVD

€ 39,99



Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico. La ragazza deciderà di unirsi a lui, pur sapendo che in questo viaggio sarà costretta a vedere nuovamente scene macabre come quelle appena vissute.

My Hero Academia – Stagione 3 The Complete Series

Ep. 39-63, 4 Blu-ray

€ 49,99



My Hero Academia – Stagione 3 The Complete Series

Ep. 39-63, 4 DVD

€ 39,99



Cosa significa essere un eroe? Izuku Midoriya ha le idee chiare, diventare un paladino della giustizia è il suo sogno da sempre! Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku, nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l’equivalente dei superpoteri) ad affermarsi in un mondo dove quasi tutti ne possiedono una!?

Seven Days War

Blu-ray First Press

€ 24,99



Seven Days War

DVD First Press

€ 19,99

Una torrida giornata d’estate… all’improvviso un’intera classe di una scuola media scompare nel nulla. In principio si pensa ad un rapimento di massa, ma tra rapimenti veri e propri, isteria collettiva dei genitori e di un sindaco corrotto, si scoprirà che i ragazzi si sono barricati in una fabbrica abbandonata in segno di ribellione contro gli adulti!

Le uscite anime e manga Dynit di Febbraio 2021 – volumi

SEVEN DAYS WAR

di Osamu Soda e Hiranari Izuno

18 €

IL ROMANZO DELL’ANIME! In una torrida giornata estiva un’intera classe di scuola media scompare nel nulla…all’inizio si pensa a un rapimento, ma la classe è barricata in una vecchia fabbrica abbandonata in segno di ribellione al mondo degli adulti.

Una storia che ha incantato milioni di lettori e che ha ispirato l’omonimo anime con la regia di Yuta Murano, uno dei giovani autori più interessanti dell’animazione giapponese.

VAMPEERZ 1

di Akili

12,90 €

VAMPIRE YURI!!! Nel giorno del funerale dell’amata nonna, la quattordicenne Ikka incontra una ragazza di straordinaria bellezza chiamata Aria: non è esattamente un principe azzurro, ma una vampira che si nutre di sangue umano…

Storia d’amore a tinte yuri che vi strapperà più di un sorriso!

HOT ROAD 2 (DI 2)

di Taku Tsumugii

29,90 €

VOGLIO UN AMORE DA MANGA

di Akane Torikai

€ 18,00

VOGLIO MANGIARE IL TUO PANCREAS VOL. 1,2 + ROMANZO

€ 42,00

IL GIOCATTOLO DEI BAMBINI BIG EDITION #1-7

€ 116,10

NISHIOKA KYODAI COFANETTO (IL BAMBINO DI DIO / KAFKA / VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO)

€ 49,70