Le novità manga Aiken annunciate su Preview 64 comprendono il terzo volume de La Taverna di Mezzanotte, manga di Yaro Abe che ha ispirato la serie Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories.

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 3

di Yaro Abe

304 pagine – 15 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-566-6

€ 17,00

C’è un solo piatto, segnato sul menu alla parete, ma tutti gli avventori della taverna di mezzanotte sanno che lo chef preparerà loro qualunque cosa desiderino, se ha gli ingredienti. Le vite degli abitanti della notte di Tokyo si intrecciano in questa fortunata serie di storie brevi in cui il cibo è una scusa per raccontarsi. Delicato, ironico e profondo, si candida al ruolo di manga di punta per la linea Aiken di BAO.

Già disponibili:

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 1

di Yaro Abe

ISBN 978-88-3273-466-9

€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 2

di Yaro Abe

ISBN 978-88-3273-515-4

€ 17,00

In fumetteria a Febbraio 2021:

4 Febbraio

DIEN BIEN PHU 1

di Daisuke Nishijima

272 pagine – 12 x 18 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-479-9

€ 8,90

È il 1965 e la guerra ha diviso il nord e il sud del Vietnam. Hikaru Minami, un giovane giornalista nippo-americano arriva a Saigon insieme alle truppe statunitensi. Dopo aver assistito a gravi crimini, Hikaru viene quasi ucciso quando una misteriosa ragazza guerriera, Principessa, arriva in suo soccorso. Potrà tra i due sbocciare l’amore? Con uno stile originale che combina il gusto kawaii a un approccio grafico essenziale, Daisuke Nishijima ci restituisce uno spaccato di Storia del Novecento che ci ricorda quanto è importante restare umani anche in circostanze tragiche.

25 Febbraio

PRINCESS MAISON 3

di Aoi Ikebe

208 pagine – 12 x 18 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-552-9

€ 7,90

Una trentenne che cerca casa. Quanto può essere emozionante, una storia così? Eppure, le avventure della protagonista nel mercato immobiliare di Tokyo, in mano a un mangaka di

razza come Aoi Ikebe diventano una riflessione sulle aspirazioni e le difficoltà dei giovani di oggi, in una storia dolceamara e straordinariamente pertinente anche per i lettori italiani,

sebbene si ambienti in Giappone, un Paese culturalmente diversissimo dal nostro. Una piccola gemma, molto attesa dai fan del manga.