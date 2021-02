Una patch di aggiornamento per PS5 di God of War è stata resa disponibile fin da oggi da Santa Monica, lo storico studio di produzione da sempre legato al franchise di God of War. Il nuovo aggiornamwento in questione non aggiungerà alcun tipo di contenuto extra alla versione del titolo compatibile con PS5, ma si concentrerà su alcune migliorie di tipo visivo e grafico. Andiamo quindi a scoprire un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta.

God of War su PS5 – Le migliorie grafiche apportate dalla nuova patch

L’aggiornamento abiliterà una nuova impostazione grafica predefinita che dovrebbe combinare il meglio di entrambe le opzioni grafiche originali disponibili su PS4 Pro. Ecco quali saranno gli aggiornamenti all’esperienza di God of War su PS5, ma sempre tenendo presente che, per usufruirne, avrete bisogno di un display compatibile.

60 FPS

Risoluzione checkerboard 4K

2160p

Se preferite, potrete sempre abilitare Original Performance Experience nel menu delle impostazioni. Questo bloccherà il gioco a 30 FPS con risoluzione checkboard 4K, corrispondente alla grafica della modalità Favor Resolution su PS4 Pro.

Secondo il post di notizie di Santa Monica Studio, il team ha lavorato a questo aggiornamento sin dal lancio di PS5, sperando di migliorare il divertimento dei fan di lunga data su PS4 e dei nuovi giocatori che stanno provando God of War come parte del Collezione di PlayStation Plus.

Anche se non lo ha menzionato in questo aggiornamento, sappiamo anche che Santa Monica Studio è nel bel mezzo del lavoro su God of War: Ragnarok, che dovrebbe essere pubblicato quest’anno. Sony ha finalmente confermato il titolo con un breve teaser durante la sua presentazione a settembre, e stiamo ancora aspettando di scoprire maggiori dettagli sul sequel.

Se avete intenzione di riprendere God of War su PS5 una volta che l’aggiornamento sarà disponibile, assicuratevi di tenere d’occhio eventuali altri indizi sul sequel che gli sviluppatori potrebbero aver lasciato in luoghi insoliti: non sarebbe la prima volta.

Acquistate God of War per PlayStation 4 QUI!