Recentemente sono giunte le prime foto dal set di Thor: Love & Thunder che mostrano i nuovi costumi di Chris Pratt (Starlord) e Chris Hemsworth (Thor) appositamente creati per questo lungometraggio.

Thor: Love & Thunder – si comincia

Dopo i ritardi dovuti alla pandemia, finalmente le riprese per il nuovo film in solitario di Thor sono cominciate durante la scorsa settimana e poco fa ci sono giunte le prime foto dal set che mostrerebbero in anteprima il nuovo costume di Chris Hemsworth e Chris Pratt, comparsa speciale nel lungometraggio dedicato al Dio del Tuono.

Il Daily Mail ha pubblicato il primo gruppo di foto dal set di Thor: Love and Thunder, alcune delle quali mostrano Hemsworth e Chris Pratt in costume mentre si preparano per le scene.

Al termine dell’acclamato Avengers: Endgame, l’asgardiano aveva lasciato il proprio regno a Tessa Thompson, nei panni di Valkyrie, e intrapreso un viaggio senza meta con i Guardiani della Galassia, allestendo un simpatico riferimento al fumetto composto da 10 albi del 2018 “Asgardiani della Galassia“.

Thor: Love & Thunder – il più atteso

Di tutti i film e le serie TV che la Marvel ha in programma per la Fase 4, Thor: Love & Thunder è sicuramente uno dei più attesi. Non solo per il ritorno di Taika Waititi sulla sedia del regista dopo il suo acclamato lavoro in Thor: Ragnarok e JoJo Rabbit, si dice infatti che il film abbia un cast in stile Avengers 5.

L’ensemble intero include tutti i principali attori dei Guardiani della Galassia (meno Gamora di Zoe Saldana), Christian Bale nei panni del cattivo Gorr Il Macellatore di Dei, e il ritorno di alcuni veterani di Asgard come Tessa Thompson, Natalie Portman e Jamie Alexander.

Le immagini sembrano confermare che il Thor grasso di Avengers: Endgame non sarà presente in modo preponderante nel nuovo film, proprio ciò che ci aspettavamo dopo aver visto le foto dei workout di Hemsworth condivise sui suoi social.

Un costume direttamente dagli anni ’90

Il costume indossato da Chris Hemsworth sul set però non sembra essere quello che solitamente conosciamo, infatti, se la trama del film dovesse svolgersi come sappiamo, ovvero il ruolo di Dio del Tuono verrebbe preso da Jane Foster in persona, come da fumetto, lo stesso protagonista non avrebbe più poteri… se non fosse per Thunderstrike!

Thunderstrike è un personaggio dei fumetti di Thor degli anni ’90, alter ego di Eric Materson, personaggio con cui Donald Blake, il nome da terrestre dell’asgardiano, ha collaborato in diverse sfide molto avvincenti nel mondo dei comics.

Non abbiamo alcuna conferma della presenza di Thunderstrike nel film, ma sicuramente aggiungerebbe un ulteriore elemento d’interesse e una valida aggiunta al gruppo di personaggi presenti nel nuovo film Thor: Love & Thunder.

