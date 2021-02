Black Clover, la popolare serie animata basata sul manga omonimo di Yuki Tabata, si concluderà il 30 Marzo 2021 con l’episodio 170.

Al termine dell’ultima puntata verrà fatto un annuncio importante, come reso noto dai canali web ufficiali della serie anime:

A proposito di Black Clover

Animata dallo studio Pierrot, la serie animata di Black Clover ha debuttato a Ottobre 2017.

A causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus, le trasmissioni si sono fermate il 28 Aprile 2020, ma sono riprese il 7 Luglio 2020.

In Italia Crunchyroll la diffonde in streaming in contemporanea alla messa in onda in Giappone:

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico.

A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare. I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!

Il manga originale di Yuki Tabata, in corso su Weekly Shonen Jump dal 16 Febbraio 2015, esce per Planet Manga:

ASPIRAZIONI, RIVALITÀ, SFIDE A SUON DI INCANTESIMI.

Nato senza abilità magiche, deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno… In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!

Sempre Planet Manga pubblica Black Clover Quartet Knights, manga derivato dal videogame omonimo per Sony PlayStation 4 che si è concluso lo scorso anno in Giappone, e pubblicherà le light novel della serie.

