Super Mario – nuove leccornie in arrivo!

Come ben sappiamo, questo giovedì, si sarebbe dovuta tenere l’apertura dell’espansione Super Nintendo World di Universal Studios Japan, dedicata a Super Mario, rinviata a data ancora da definirsi a causa del coronavirus.

Per non deludere i fan e tenere altra l’attesa però, Mario non ha rinunciato ad apparire in pubblico, tra la creazione del sito internet in cui poter esplorare il parco divertimenti in modo virtuale e sicuro e il treno giapponese Super Mario che in questi giorni sta girando per Osaka. Ora Mario è pronto a fare la sua grande apparizione anche nei minimarket 7-Eleven in tutto il Giappone.

7-Eleven offre sei nuove prelibatezze dedicate a Super Mario, a partire dal Mario Mix Roll (183 yen [1,45 euro]), uno split roll farcito con spaghetti alla salsa di funghi, una crocchetta e insalata di uova. Per chi ama i dolci, 7-Eleven ha riservato il pane al melone verde di Yoshi (151 yen [1,19 euro]), pieno di panna montata al melone.

Sempre per chi ama i dolci c’è il Princess Peach’s Dolce (324 yen [2,56 euro]), una tazza di cheesecake alla fragola e gelatina di fragole e il Shining Star Milk Kanten (226 yen [1,78 euro]), un cremoso dessert agar.

Oppure, se ami il piccante, puoi optare per il Fire Flower Fire Curry Bun (140 yen [1,11 euro]) e il suo ripieno di curry di pomodoro o Bowser’s Fire-Breathing Super Spicy Karaage Roll (354 yen [2,80 euro]), dove sia il condimento di pollo fritto che la salsa sono più caldi.

Inoltre 7-Eleven ha anche lanciato una lotteria di premi Ichibankuji, dove con un biglietto da 650 yen (5,13 euro) avrai la possibilità di vincere alcuni premi tra cui un asciugamano retrospettivo Super Mario, un distributore di sapone Boo luminoso al buio o un tavolo pieghevole Question Mark Block.

