Star Comics ha annunciato il rinnovo del marchio e la nascita di due etichette che andranno a identificare e caratterizzare le pubblicazioni orientali e occidentali della storica casa editrice umbra.

Star sarà il marchio sotto il quale verranno pubblicati i manga e gli altri titoli asiatici, Astra l’imprint per le produzioni occidentali — Italiane, Franco Belga o Statunitensi.

Le etichette avranno un proprio logo, che vi mostriamo a seguire:

Star Comics, i nuovi loghi

Come si apprende dal comunicato stampa ufficiale, le pubblicazioni Star Comics vedranno comparire i nuovi loghi dal 3 Marzo (qui le novità del mese):

Dal 3 marzo i nuovi loghi inizieranno a comparire sulle pubblicazioni: Dragon Ball GT, Dr.Stone e Haikyu!! saranno tra i primi volumi che riporteranno la nuova etichetta STAR, mentre Year Zero e Red Border quelli destinati ad ASTRA. Niente paura per i collezionisti: i dorsi dei volumi delle serie in corso rimarranno invariati.

I nuovi loghi sono stati ideati dal designer Fabrizio Verrocchi, che commenta così l’esperienza:

«Rinnovare un marchio storico è sempre un’operazione molto delicata. Il design è cruciale, certo, ma quando parliamo di qualcosa che si è impresso per decenni nell’immaginario di una grandissima community ci sono di mezzo i ricordi, le esperienze, l’affetto: tante storie accomunate da un Segno. Per rappresentare un catalogo sterminato composto da titoli di ogni genere, il marchio doveva essere immediato, diretto e al contempo il più onnicomprensivo possibile. Non c’era alcun bisogno di inventare alcun nome, era già tutto lì, in quelle poche lettere che racchiudono un mondo. Lavorare a un refresh dell’immagine di una realtà così importante per il mondo del fumetto è stato un grandissimo privilegio.»

Star Comics, i motivi del rinnovo

Claudia Bovini, direttore editoriale e responsabile della casa editrice, spiega così la decisione di rinnovare il marchio e di creare le due nuove etichette:

STAR e ASTRA nascono per andare incontro alle esigenze di lettori – vecchi e nuovi – permettendo a chi si avvicina al fumetto di muoversi con più facilità all’interno del catalogo Star Comics, ma senza trascurare i lettori che ci accompagnano da tempo e che collezionano i nostri prodotti. Per rappresentare i manga abbiamo pensato di ufficializzare un nome che per la community era già così, da sempre: tra lettori e lettrici, Star Comics è “la Star” o, appunto, STAR. Subito dopo abbiamo dato vita “all’altra stella”: è nata così ASTRA, per rappresentare l’altra importantissima parte del nostro catalogo, quella dedicata al fumetto occidentale

